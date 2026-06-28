Federasyonun aldığı karar diğer ülkelere ibret olacak. Erken veda kaos yarattı

Erken veda ve kötü performansın altından Uruguay'da federasyonun aldığı karar tüm dünyada gündem oldu.

Uruguay basınına göre federasyon; Futbolcuların özel uçağını iptal etti. Karara göre futbolcular tarifeli uçakla ülkeye dönüş yapacaklar. Hatta bu uçuşun ücretini de kendilerinin ödeyeceği iddia edildi.