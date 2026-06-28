Federasyonun aldığı karar diğer ülkelere ibret olacak. Erken veda kaos yarattı
28.06.2026 09:04
Son Güncelleme: 28.06.2026 09:13
Dünya Kupası'ndan erken elenen ve beklenen performansın altında kalan Uruguay'da federasyon faturayı futbolculara kesti.
2026 Dünya Kupası H Grubu son haftasında İspanya, Uruguay'ı 1-0 yenerek gruptan çıktı. Güney Amerika ise bu skorla turnuvaya veda etti.
İkinci yarıya kalede değişiklik yaparak başlayan Uruguay, hatalı gol yiyen Muslera'nın yerine Rochet'i oyuna soktu.
Maç sonunda “Hiç bu kadar acı çekmemiştim" diyen Muslera, özür diledi.
UÇAK KARARI
Erken veda ve kötü performansın altından Uruguay'da federasyonun aldığı karar tüm dünyada gündem oldu.
Uruguay basınına göre federasyon; Futbolcuların özel uçağını iptal etti. Karara göre futbolcular tarifeli uçakla ülkeye dönüş yapacaklar. Hatta bu uçuşun ücretini de kendilerinin ödeyeceği iddia edildi.
GAZETECİLERE ÖFKE KUSTU
Uruguay'ın teknik direktörü Marcelo Bielsa'nın maç sonu gergin ve sinirli tavırları dikkat çekmişti.
Bielsa müsabaka sonrası kendisini flaş röportaj için bekleyen gazetecilere tepki gösterdi.
Saha kenarına gelen basın mensuplarına bağırarak "Hadi! Başlayalım" diyerek tepki gösterdi.
VEDA EDEBİLİR
Devre arasında oyundan çıkan Muslera'nın da milli takımı bırakması gündemde.
40 yaşındaki Muslera kariyerine Arjantin ekiplerinden Estudiantes'te devam ediyor.
Tecrübeli kaleci 2011 ile 2025 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.