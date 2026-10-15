"Felaket gece, İsmail Kartal hesap vermeli" Spor yazarları Fenerbahçe maçı için ne dedi?

"Fenerbahçe , Villa Park’ta çok ilginç bir ilk yarı oynadı. Rakibi bu kadar ceza alanına rahatlıkla sokarsanız sonuçta karambolden de olsa yenik duruma düşersiniz. Ardından fabrika ayarlarını yakalayan maç dönen etkili hücumlar yapan her an beraberliği yakalar diyebileceğimiz bir Fenerbahçe izledik. Ama ilk 45 dakika bittiğinde skor tabelasında 3-0'lık bir skor vardı. Nasıl oldu derseniz, iyi oynarken bu sonuç geldi klasik Türk futbolunun hastalığı depreşti. Tam çıkarken İsmail menşeili iki hata pahalıya patladı, Jakson da bu fırsatları iyi değerlendirdi.

90 dakikaya baktığımızda sanki Lyon ve Roma maçlarını oynayan takım bu değildi. Maçın sonucunu sadece İsmail’e yıkamayız. Guendouzi'nin sadece koşarak tribünleri aldatan futbolunun da artık geçerli olmadığını gördük. Tabii ki maç öncesi basın toplantısında galibiyet için oynayacağız diyen İsmail Kartal’ın da bu hezimetin hesabını vermesi gerekir… Kimse o eksik bu eksik mazeretlerine sığınmasın çünkü iki takım arasında bu skor kadar fark olduğunu düşünmüyorum." (Tunç Kayacı- Fanatik)