Fenerbahçe 8 fark attı, kulüp tarihinde bir ilk yaşandı
20.09.2026 19:23
Kadıköy'de Eyüpspor'u 8 farkla mağlup eden Fenerbahçe, tarihi bir galibiyet elde etti.
Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında elde ettiği 8-0 galibiyetle kulüp tarihinin en farklı lig galibiyetine de imza attı.
Karşılaşmayı 8-0 kazanan sarı-lacivertliler, daha önce 8 kez yaşadığı 7 farklı galibiyetlerini de geride bıraktı.
Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'de rakiplerine karşı 6 kez 7-0, 2 kez de 8-1'lik galibiyetler elde etmişti.
2 BUÇUK SEZON SONRA
Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın görevde olduğu 2023-2024 sezonunun 19. haftasında iç sahada oynanan Konyaspor mücadelesini 7-1 kazanırken, o maçta da ilk 45 dakikayı 5-0 önde tamamlamıştı.
10 Ocak 2024 tarihinde oynanan o maçtan 2 buçuk sezon sonra sarı-lacivertli ekip yine bir maçın ilk 45 dakikasını 5-0 önde tamamlamayı başardı.
BAŞROLDE MURIQI VAR
Eyüpspor karşısında farklı kazanan Fenerbahçe'de Kosovalı golcü Vedat Muriqi, attığı 4 golle takımının galibiyetinde başrol oynadı.
Maçın 7. dakikasında farkı 2'ye çıkaran Muriqi, 21. dakikada skoru 3-0 yapan isim oldu. İkinci yarıda da gollerini sürdüren Muriqi, 47 ve 55. dakikalarda kaydettiği gollerle farkın açılmasını sağladı.
Eyüpspor karşısında 4 gol sevinci yaşayan deneyimli golcü, bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla gol atan oyuncu oldu.
TÜMOSAN Konyaspor ve Samsunspor maçlarında da gol kaydeden deneyimli oyuncu, ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltti.
Muriqi, 69. dakikada yerini Romelu Lukaku'ya bıraktı.
Son olarak geçen sezon İspanya LaLiga'da 17 Ocak 2026'da oynanan Mallorca-Athletic Bilbao mücadelesinde hat-trick yapan Muriqi, o tarihten sonra bir maçta en fazla gol kaydettiği mücadeleyi oynadı.
GUENDOUZI'DEN SİFTAH
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, Eyüpspor karşısında bu sezonki ilk golünü attı.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 12. resmi maçını oynayan Guendouzi, Eyüpspor mücadelesinde farkı 4'e çıkaran isim oldu.
Fransız futbolcu en son geçen sezonun 25. haftasında iç sahada oynanan Samsunspor karşısında fileleri havalandırmıştı.
GREENWOOD, LİGDE 3 MAÇ SONRA GOL ATTI
Eyüpspor karşısında fileleri 2 kez havalandıran Mason Greenwood, ligde 3 maç aradan sonra golle buluştu. Mücadelenin 5. dakikasında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen İngiliz futbolcu, 80. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.
Ligin 2. haftasında iç sahada TÜMOSAN Konyaspor karşısında 2 kez fileleri havalandıran Greenwood, ligdeki gol sayısını da 4'e yükseltti.