Fenerbahçe 8 fark attı, kulüp tarihinde bir ilk yaşandı

Eyüpspor karşısında farklı kazanan Fenerbahçe'de Kosovalı golcü Vedat Muriqi, attığı 4 golle takımının galibiyetinde başrol oynadı.

Maçın 7. dakikasında farkı 2'ye çıkaran Muriqi, 21. dakikada skoru 3-0 yapan isim oldu. İkinci yarıda da gollerini sürdüren Muriqi, 47 ve 55. dakikalarda kaydettiği gollerle farkın açılmasını sağladı.

Eyüpspor karşısında 4 gol sevinci yaşayan deneyimli golcü, bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla gol atan oyuncu oldu.

TÜMOSAN Konyaspor ve Samsunspor maçlarında da gol kaydeden deneyimli oyuncu, ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltti.

Muriqi, 69. dakikada yerini Romelu Lukaku'ya bıraktı.

Son olarak geçen sezon İspanya LaLiga'da 17 Ocak 2026'da oynanan Mallorca-Athletic Bilbao mücadelesinde hat-trick yapan Muriqi, o tarihten sonra bir maçta en fazla gol kaydettiği mücadeleyi oynadı.