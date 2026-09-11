Fenerbahçe açıkladı, İsmail Kartal görevine devam edecek
11.09.2026 20:35
Son Güncelleme: 11.09.2026 20:38
Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başında yer alacağını açıkladı.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasının ardından yapılan görüşmede yolların ayrıldığı iddia edilmişti.
Sarı-lacivertli kulüp, İsmail Kartal'ın görevde kalacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kamuoyuna Bilgilendirme
Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır.
Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
DÜN AKŞAMDAN BU YANA NELER YAŞANDI?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında dün akşam Roma ile karşılaştı.
Kadıköy'de oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıkladı.
Kartal, “İyi futbol oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. İlk maçta 1 puan aldık. Oyuncularım söylediklerimi yerine getirdiği için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?
İsmail Kartal'ın kararına sert tepki gösteren Aziz Yıldırım, “İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu. Niye mi istifa etti? Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor." demişti.
Yıldırım, Kartal'ın istifasını kabul etmediğini belirtip “Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, hoca neyse odur. Ben ayrılana kadar buradan gidemez!” ifadelerini kullanmıştı.