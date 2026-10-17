Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe galibiyet için sahada

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile nefes kesen bir maça çıkacak. Ligde 13 puanı bulunan Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında kazanmak ve zirve mücadelesini sürdürmek için sahada olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?