Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe galibiyet için sahada
17.10.2026 13:28
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında taraftarı önünde zorlu Alanyaspor'u ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 mağlup olan Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında kazanmak istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile nefes kesen bir maça çıkacak. Ligde 13 puanı bulunan Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında kazanmak ve zirve mücadelesini sürdürmek için sahada olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Alanyaspor maçı 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 20.00'da Chobani Stadyumu'nda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.
Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
ASTON VİLLA DEPLASMANINDA AĞIR KAYIP
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 6-0 gibi farklı bir mağlubiyetle ayrıldı.
Villa Park'ta oynanan müsabakaya oldukça tedirgin başlayan sarı-lacivertliler, ilk 15 dakikada kendi yarı sahasından çıkmakta zorlandı. İlk yarı boyunca birçok bireysel hata yapan Fenerbahçe, bu hataların sonucunda kalesinde goller gördü. Müsabakanın 12. dakikasında Manzambi'nin golüyle yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, 31 ve 39. dakikalarda Jackson'un gollerine engel olamadı ve ilk yarı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya etkili giren Fenerbahçe, rakip yarı sahada daha fazla top yaparken, birkaç pozisyonu ise değerlendiremedi. Müsabakanın 68. dakikasında Barkley'in penaltıdan attığı golle farkı 4'e çıkaran ev sahibi ekip, aynı ismin ayağından 72. dakikada 5. golü buldu. Müsabakanın 90. dakikasında Abraham ile bir gol daha bulan Aston Villa, sahadan 6-0 galip ayrıldı.