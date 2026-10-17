Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu
17.10.2026 08:50
Son Güncelleme: 17.10.2026 18:44
Fenerbahçe'nin bu akşam Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi takımların ilk 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Çağdaş Altay'ın yöneteceği 90 dakikada Bahtiyar Birinci ve Samet Çiçek, yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Ligde oynadığı son 2 maçında önce Eyüpspor'u sahasında 8-0, ardından Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, liderin 3 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.
Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya İngiltere'de 6-0 kaybeden sarı-lacivertliler, ligde alacağı sonuçla yeniden çıkış arıyor.
ASENSİO VE SAĞLIK HEYETİ AÇIKLAMA YAPACAK
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç öncesi Aston Villa şoku sonrası takımın son durumu ve Asensio hakkında şunları söyledi:
"Dün akşam ufak bir ter idmanı ile bu maça hazırlandık. Oyuncularım kaliteli, bilgili, becerikli ismimler. Bizimle, rakiple ilgili analizler yaptık.
Maça en iyi şekilde hazırlandık. Herkes görevini biliyor. Maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz.
Asensio bizim değerli ve kaliteli bir oyuncumuz. Yarın sağlık heyetı ile durumu hakkında açıklama yapacak.
Lukaku da heyecanlı ilk 11'de oynayacağı için. İnşallah bu aksam beklentilere güzel bir cevap verecek."
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe: Ederson, Levent, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Lukaku
Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih, Lima, Aliti, Hadergjonay, Makouta, Baran Ali, Ruan, İbrahim, Hwang, Arda.
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21. RANDEVU
Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, ligde 21. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekibin bugüne kadar oynadığı 20 lig mücadelesinde Fenerbahçe 12 kez sahadan galip ayrılırken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.
Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 44 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 21 gol gördü.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 10 kez İstanbul'da karşılaştı.
Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 5 kez kazanırken, 4 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi ise 1 maçta 3 puana uzanan taraf oldu.
Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 22 gol sevinci yaşarken, kalesinde 9 gol gördü.
İki takımın İstanbul'daki son maçında Alanyaspor, 90+3. dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
EN FARKLI SKORLAR
İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.
Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.
Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.
FENERBAHÇE'NİN SON MAĞLUBİYETİ EVİNDE
Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında ligde oynanan son 10 maçta sarı-lacivertliler 7 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.
Alanyaspor'un 24 Ekim 2021'de Kadıköy'de 2-1 kazandığı mücadelenin ardından oynanan son 9 maçta Fenerbahçe, rakibine mağlup olmadı.