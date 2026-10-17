Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk ediyor: İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç öncesi Aston Villa şoku sonrası takımın son durumu ve Asensio hakkında şunları söyledi:

"Dün akşam ufak bir ter idmanı ile bu maça hazırlandık. Oyuncularım kaliteli, bilgili, becerikli ismimler. Bizimle, rakiple ilgili analizler yaptık.

Maça en iyi şekilde hazırlandık. Herkes görevini biliyor. Maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz.

Asensio bizim değerli ve kaliteli bir oyuncumuz. Yarın sağlık heyetı ile durumu hakkında açıklama yapacak.

Lukaku da heyecanlı ilk 11'de oynayacağı için. İnşallah bu aksam beklentilere güzel bir cevap verecek."