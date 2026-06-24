Fenerbahçe Amara Diouf transferini açıkladı
24.06.2026 14:34
Son Güncelleme: 24.06.2026 14:49
Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna geldiği Fenerbahçe, Amara Diouf transferini resmen açıkladı.
Fenerbahçe 18 yaşındaki Amara Diouf'u kadrosuna kattı.
Senagalli genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı. Diouf, ülkesinin kulüplerinden Generation Foot'ta forma giyiyordu.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Afrika futbolunun gelecek vadeden genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan yer aldı."
"Genç oyuncumuzun gelişimi planlı ve yakından takip edilen bir program doğrultusunda sürdürülecektir.
Kulübümüz, Amara Diouf’u kısa vadeli beklentilerin ötesinde, bireysel bir çalışma programının takibinde, doğru planlama ve sürdürülebilir gelişim anlayışı çerçevesinde geleceğin önemli değerlerinden biri olarak konumlandırmaktadır.
Amara Diouf’a ailemize hoş geldin diyor, sarı lacivertli formamız altında başarılı ve sağlıklı bir kariyer diliyoruz.
OĞUZ ÇETİN'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin transfer hakkında, "Amara Diouf'un transferi hayırlı olsun. Bu transferin gerçekleşmesinde öncelikle sayın başkanımız ve yönetim kurulu, sonrasında da futbol şube sorumlularımıza çok teşekkür ediyorum. Bu transfer sürecinde bize sonsuz destek verdiler ve transferi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.