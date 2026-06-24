Fenerbahçe Amara Diouf transferini açıkladı

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin transfer hakkında, "Amara Diouf'un transferi hayırlı olsun. Bu transferin gerçekleşmesinde öncelikle sayın başkanımız ve yönetim kurulu, sonrasında da futbol şube sorumlularımıza çok teşekkür ediyorum. Bu transfer sürecinde bize sonsuz destek verdiler ve transferi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.