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Fenerbahçe, anlaşmaya vardı. Rafael Leao olumsuz, Premier Lig'in yıldızı geliyor

02.08.2026 18:35

Son Güncelleme: 02.08.2026 18:53

Selim Başeğmezer

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Rafael Leao transferinden olumsuz sonuç aldığı iddia edilen Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı yıldız ismi duyurdular.

Fenerbahçe, anlaşmaya vardı. Rafael Leao olumsuz, Premier Lig'in yıldızı geliyor
Resmi Kurum

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

 

Milan'dan Rafael Leao transferi için Galatasaray ile yarışan sarı-lacivertliler, Portekizli futbolcudan olumsuz sonuç alınca rotasını İngiltere'ye çevirdi.

ISMAILA SARR GÜNDEMDE 1
Resmi Kurum

ISMAILA SARR GÜNDEMDE

Tuttomercato'nun haberine göre Leao'dan ret yanıtı alan Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta forma giyen Ismaila Sarr'ı gündemine aldı.

ANLAŞMAYA VARILDI 2
Resmi Kurum

ANLAŞMAYA VARILDI

Haberin devamında sarı-lacivertlilerin Senegalli futbolcuyla anlaşmaya vardığı aktarıldı.

PALACE BEKLENİYOR 3
Resmi Kurum

PALACE BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin Crystal Palace'ın ikna olmasını beklediği ve transfere yakın olduğu kaydedildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI 4
Resmi Kurum

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Palace formasıyla 45 maça çıkan 28 yaşındaki kanat oyuncusu 21 gol - 2 asistlik bir performans sergilemişti.

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