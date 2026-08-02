Fenerbahçe, anlaşmaya vardı. Rafael Leao olumsuz, Premier Lig'in yıldızı geliyor
02.08.2026 18:35
Son Güncelleme: 02.08.2026 18:53
Rafael Leao transferinden olumsuz sonuç aldığı iddia edilen Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı yıldız ismi duyurdular.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Milan'dan Rafael Leao transferi için Galatasaray ile yarışan sarı-lacivertliler, Portekizli futbolcudan olumsuz sonuç alınca rotasını İngiltere'ye çevirdi.
ISMAILA SARR GÜNDEMDE
Tuttomercato'nun haberine göre Leao'dan ret yanıtı alan Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta forma giyen Ismaila Sarr'ı gündemine aldı.
ANLAŞMAYA VARILDI
Haberin devamında sarı-lacivertlilerin Senegalli futbolcuyla anlaşmaya vardığı aktarıldı.
PALACE BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin Crystal Palace'ın ikna olmasını beklediği ve transfere yakın olduğu kaydedildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçen sezon Palace formasıyla 45 maça çıkan 28 yaşındaki kanat oyuncusu 21 gol - 2 asistlik bir performans sergilemişti.