Fenerbahçe aradığı golcüyü Almanya'da buldu, 3 futbolcuya teklif var
25.07.2026 09:20
Transferde forvet arayışına yoğunlaşan Fenerbahçe, diğer yandan kadrosunu yabancı sınırına göre planlamaya çabalıyor. Rafael Leao ve Ermedin Demirovic ile ilgilenen sarı lacivertlilere, 3 futbolcu için teklifler var.
Şampiyonlar Ligi yolunda ilk maçını kazanan Fenerbahçe'de transfer gündemi de hareketli.
Hücum hattına bir ekleme yapmayı hedefleyen sarı lacivertlilerde Rafael Leao ismi öne çıktı.
La Gazzetta Dello Sport, Portekizli yıldız için Milan'a bonuslarla birlikte 50 milyon euro teklif edildiğini öne sürdü.
Almanya'dan Sky ise, Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forvet Ermedin Demirovic için Stuttgart ile görüştüğünü iddia etti.
Sözleşmeli 24 yabancısı bulunan sarı lacivertliler, 10+4 yabancı kuralına uymak için ayrılacak isimler konusunda da masada.
Sofyan Amrabat ile Suudi Arabistan'dan Al İttihad ilgilenirken, Yunan basını da Olimpiakos'un Livakovic için 5 milyon euro teklif edeceğini öne sürdü.
Gornik Zabrze maçına ilk 11'de başlayan Fred'e de Brezilya'dan ilgi devam ediyor.
Atletico Mineiro, 33 yaşındaki orta sahanın bonservisi için menajeri aracılığıyla süreci ilerletmeye çabalıyor.
Transfer döneminde şu ana kadar 3 imza atan Fenerbahçe, Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç'i kadrosuna kattı.