Fenerbahçe aşkı mesafe ve mekan tanımadı, 1280 rakımlı yaylada kamp kurdular

Eşi ve iki çocuğuyla 3 gün önce karavanla İstanbul'dan bölgeye gelen Edip Efe, Fenerbahçeli bir aile olduklarını belirterek, "Koyu değil, açık ve net Fenerbahçe ailesiyiz. Kızım ve oğlum doğdukları andan itibaren ben de 27 yıldır bu tribünlerin içerisindeyim. Onlar da doğdukları günden itibaren basketbol, futbol, voleybol hangi branş olursa olsun Fenerbahçe neredeyse biz oradayız. Fenerbahçelilik bir yaşam tarzı. Fenerbahçeli olmak sadece futbol ya da başarı odaklı bir hayat değil. Fenerbehçe'yi yaşamak isteyen her yerde yaşayabiliyor. Biz de Fenerbahçe neredeyse hep peşinden koştuk, iz sürdük." dedi.