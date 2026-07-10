Fenerbahçe aylardır beklenen transferi bitirdi. Mason Greenwood'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, 39 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya ile anlaşmaya vardı ve Greenwood'u kadrosuna kattı.

Haberin devamında taraflar arasındaki anlaşmada 5 milyon euro'luk şampiyonluk bonusunun da yer aldığı aktarıldı.