Fenerbahçe aylardır beklenen transferi bitirdi. Mason Greenwood'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
10.07.2026 11:18
Son Güncelleme: 10.07.2026 11:18
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Mason Greenwood ile ilgili taraftarları heyecanlandıran bir haber gündeme geldi.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, transferde kritik bir eşiği geçmek üzere...
Vedat Muriqi, Amara Diouf, Adem Yeşilyurt ve Nathan Ake ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan Mason Greenwood transferini bitirmeye çok yakın.
İŞTE BONSERVİS BEDELİ
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, 39 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya ile anlaşmaya vardı ve Greenwood'u kadrosuna kattı.
Haberin devamında taraflar arasındaki anlaşmada 5 milyon euro'luk şampiyonluk bonusunun da yer aldığı aktarıldı.
İngiliz futbolcunun yıllık maaşının ise 10 milyon euro olacağı ifade edilirken, sözleşme süresinin 4 sezonluk olduğu belirtildi.
YÖNETİM FRANSA'YA GİTTİ
Öte yandan A Spor'un haberine göre de Fenerbahçe Yöneticisi Cihan Kamer ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin, transferi tamamlamak için Marsilya'ya gitti.
İSTANBUL'A GELİYOR
Mason Greenwood'un 24 saat içinde İstanbul'da olması bekleniyor.