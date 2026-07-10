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Fenerbahçe aylardır beklenen transferi bitirdi. Mason Greenwood'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

10.07.2026 11:18

Son Güncelleme: 10.07.2026 11:18

NTV - Haber Merkezi

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Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Mason Greenwood ile ilgili taraftarları heyecanlandıran bir haber gündeme geldi.

Fenerbahçe aylardır beklenen transferi bitirdi. Mason Greenwood'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

 

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, transferde kritik bir eşiği geçmek üzere...

Fenerbahçe aylardır beklenen transferi bitirdi. Mason Greenwood'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu 1
Resmi Kurum

Vedat Muriqi, Amara Diouf, Adem Yeşilyurt ve Nathan Ake ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan Mason Greenwood transferini bitirmeye çok yakın.

İŞTE BONSERVİS BEDELİ 2
NTV

İŞTE BONSERVİS BEDELİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, 39 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya ile anlaşmaya vardı ve Greenwood'u kadrosuna kattı.

 

Haberin devamında taraflar arasındaki anlaşmada 5 milyon euro'luk şampiyonluk bonusunun da yer aldığı aktarıldı.

Fenerbahçe aylardır beklenen transferi bitirdi. Mason Greenwood'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu 3
Resmi Kurum

İngiliz futbolcunun yıllık maaşının ise 10 milyon euro olacağı ifade edilirken, sözleşme süresinin 4 sezonluk olduğu belirtildi.

YÖNETİM FRANSA'YA GİTTİ 4
Resmi Kurum

YÖNETİM FRANSA'YA GİTTİ

Öte yandan A Spor'un haberine göre de Fenerbahçe Yöneticisi Cihan Kamer ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin, transferi tamamlamak için Marsilya'ya gitti. 

İSTANBUL'A GELİYOR 5
Resmi Kurum

İSTANBUL'A GELİYOR

Mason Greenwood'un 24 saat içinde İstanbul'da olması bekleniyor.