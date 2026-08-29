Fenerbahçe, ayrılığı resmen açıkladı. Sözleşmesi feshedildi
29.08.2026 20:16
Transferin hareketli ekiplerinden Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı.
Yaz transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerin 2024-25 sezonu başında kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe, Faslı orta saha oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"2024-25 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Sofyan Amrabat’a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."