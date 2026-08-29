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Fenerbahçe, ayrılığı resmen açıkladı. Sözleşmesi feshedildi

29.08.2026 20:16

NTV - Haber Merkezi

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Transferin hareketli ekiplerinden Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı.

Fenerbahçe, ayrılığı resmen açıkladı. Sözleşmesi feshedildi
Anadolu Ajansı

Yaz transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

 

Sarı-lacivertlilerin 2024-25 sezonu başında kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe, ayrılığı resmen açıkladı. Sözleşmesi feshedildi 1
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, Faslı orta saha oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

 

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Fenerbahçe, ayrılığı resmen açıkladı. Sözleşmesi feshedildi 2
IHA

"2024-25 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Sofyan Amrabat’a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."