Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı, ülkesine dönüyor
14.08.2026 10:41
Son Güncelleme: 14.08.2026 10:44
Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
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