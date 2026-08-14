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Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı, ülkesine dönüyor

14.08.2026 10:41

Son Güncelleme: 14.08.2026 10:44

NTV - Haber Merkezi

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Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı, ülkesine dönüyor
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, Fred'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti. 

 

Atlético Mineiro, Fenerbahçe'den Fred'i transfer etmek için anlaşmaya vardı. (Fabrizio Romano)

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı, ülkesine dönüyor 1
Reuters

Darwin Nunez'in Trabzonspor'a transferi tamamlandı.

 

Uruguaylı golcü, Al Hilal'den bir sezonluğuna kiralık olarak bordo-mavili takıma katılmak için yarın Türkiye'ye gelecek. (Sacha Tavolieri)

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı, ülkesine dönüyor 2
Resmi Kurum

Galatasaray ve Lokomotiv, Batrakov için 25 milyon euro'ya anlaştı ancak ödeme konusunda görüşmeler sürüyor.

 

Galatasaray 2 yıl içinde 5 eşit taksitle bonservisi ödemek isterken, Lokomotiv parayı peşin talep ediyor. (Milliyet)

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı, ülkesine dönüyor 3
Anadolu Ajansı

Lucas Torreira, Türkiye'den ayrılmaya karar verdi.

 

Uruguaylı oyuncu, kararını menajerine iletti. (Sebas Giovanelli)