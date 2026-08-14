Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı, ülkesine dönüyor

Galatasaray ve Lokomotiv, Batrakov için 25 milyon euro'ya anlaştı ancak ödeme konusunda görüşmeler sürüyor.

Galatasaray 2 yıl içinde 5 eşit taksitle bonservisi ödemek isterken, Lokomotiv parayı peşin talep ediyor. (Milliyet)