Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? 2026 Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu

Seçimli olağanüstü genel kurulda yüksek katılım bekleniyor.

Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te 27 bin 489, 2025'te ise 24 bin 732 üye oy kullanmıştı.