Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? 2026 Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu
07.06.2026 09:15
Türk spor kamuoyunun ve milyonlarca Fenerbahçeli taraftarın gözü kulağı Ülker Stadyumu ve kongre alanına çevrildi. Fenerbahçe Spor Kulübü’nde hareketli geçen sezonun ardından, mevcut başkan Sadettin Saran’ın görevi bırakmasının ardından gözler Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında yaşanacak seçim yarışına döndü. Peki, 2026 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?
2026 Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu bugün gerçekleşecek. Binlerce kongre üyesinin katılımıyla gerçekleşecek olan başkanlık seçimi ile birlikte Fenerbahçe'nin gelecek sezonki başkanı belli olacak. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Saat 10.00 ile 17.00 arasında 45 sandıkta gerçekleştirilecek oy verme işleminde 44 bin 741 üye oy kullanabilecek.
Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanını açıklayacak.
İKİ BAŞKAN ADAYI YARIŞACAK
Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede iki aday yarışacak.
Eski başkan Aziz Yıldırım ile başkan adayı Hakan Safi, Fenerbahçe Kulübünün 35. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.
30 BİN CİVARINDA OY KULLANILMASI BEKLENİYOR
Seçimli olağanüstü genel kurulda yüksek katılım bekleniyor.
Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te 27 bin 489, 2025'te ise 24 bin 732 üye oy kullanmıştı.