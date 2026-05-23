Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu tarihi belli oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yapılan resmi duyuruya göre, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı iki aşamalı bir takvimle gerçekleştirilecek. Kulüp tüzüğü gereği ilk tarihte salt çoğunluk aranacak, sağlanamaması durumunda ise ikinci tarihte sandıklar kurulacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre; Mayıs ayının son haftasında yapılacak ilk toplantıda yeterli çoğunluk (salt çoğunluk) sağlanamadığı takdirde, genel kurul 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın toplanacak. Camianın ve kongre üyelerinin yoğun katılım göstermesi beklenen asıl seçimin, Haziran ayının ilk hafta sonuna kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.