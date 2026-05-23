Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu tarihi belli oldu
23.05.2026 09:33
Fenerbahçe camiasında gözler artık tamamen kongreye çevrildi. Kulübün geleceğine yön verecek olan Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu için geri sayım resmen başladı. Taraftarların ve genel kurul üyelerinin en çok merak ettiği "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, nerede yapılacak?" sorusu, kulüpten gelen resmi açıklamayla netlik kazandı. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?
Fenerbahçe başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Milyonlarca Fenerbahçeli taraftar tarafından merakla beklenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında seçim yarışı başlayacak. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yapılan resmi duyuruya göre, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı iki aşamalı bir takvimle gerçekleştirilecek. Kulüp tüzüğü gereği ilk tarihte salt çoğunluk aranacak, sağlanamaması durumunda ise ikinci tarihte sandıklar kurulacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre; Mayıs ayının son haftasında yapılacak ilk toplantıda yeterli çoğunluk (salt çoğunluk) sağlanamadığı takdirde, genel kurul 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın toplanacak. Camianın ve kongre üyelerinin yoğun katılım göstermesi beklenen asıl seçimin, Haziran ayının ilk hafta sonuna kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM LİSTESİ
ASİL ÜYELER
Barış Göktürk
Mahmut Nedim Uslu
Nihat Özbağı
Mustafa Çağlar
Ahmet Önder Fırat
Cihan Kamer
Fatih Öztürk
Batuhan Özdemir
Tanju Kaya
Murat İman
Özgür Peker
Yusuf Buğra Tanık
Mehmet Aydın
Mehmet Selim Kosif
YEDEK ÜYELER
Fatih Aslan
Volkan Akan
Mustafa Aydın Acun
Barış Karagöz
Savaş Adalet
Demre İşcan
Yasemin Babayiğit
HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM LİSTESİ
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Safi'nin listesinde şu isimler bulunuyor:
Asil üyeler:
Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan
Yedek üyeler:
Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ