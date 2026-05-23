Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu tarihi belli oldu

23.05.2026 09:33

Aydın Kayar

Google'da NTV'yi tercih et

Fenerbahçe camiasında gözler artık tamamen kongreye çevrildi. Kulübün geleceğine yön verecek olan Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu için geri sayım resmen başladı. Taraftarların ve genel kurul üyelerinin en çok merak ettiği "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, nerede yapılacak?" sorusu, kulüpten gelen resmi açıklamayla netlik kazandı. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu tarihi belli oldu
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Milyonlarca Fenerbahçeli taraftar tarafından merakla beklenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında seçim yarışı başlayacak. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? 1
Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yapılan resmi duyuruya göre, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı iki aşamalı bir takvimle gerçekleştirilecek. Kulüp tüzüğü gereği ilk tarihte salt çoğunluk aranacak, sağlanamaması durumunda ise ikinci tarihte sandıklar kurulacak.

 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre; Mayıs ayının son haftasında yapılacak ilk toplantıda yeterli çoğunluk (salt çoğunluk) sağlanamadığı takdirde, genel kurul 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın toplanacak. Camianın ve kongre üyelerinin yoğun katılım göstermesi beklenen asıl seçimin, Haziran ayının ilk hafta sonuna kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM LİSTESİ 2
Anadolu Ajansı

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM LİSTESİ

ASİL ÜYELER

 

Barış Göktürk

 

Mahmut Nedim Uslu

 

Nihat Özbağı

 

Mustafa Çağlar

 

Ahmet Önder Fırat

 

Cihan Kamer

 

Fatih Öztürk

 

Batuhan Özdemir

 

Tanju Kaya

 

Murat İman

 

Özgür Peker

 

Yusuf Buğra Tanık

 

Mehmet Aydın

 

Mehmet Selim Kosif

 

YEDEK ÜYELER

 

Fatih Aslan

 

Volkan Akan

 

Mustafa Aydın Acun

 

Barış Karagöz

 

Savaş Adalet

 

Demre İşcan

 

Yasemin Babayiğit

HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM LİSTESİ 3
Anadolu Ajansı

HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM LİSTESİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Safi'nin listesinde şu isimler bulunuyor:

 

Asil üyeler:

 

Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan

 

Yedek üyeler:

 

Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ