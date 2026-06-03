Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi 2026: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Fenerbahçe başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında yapılacak olan seçim yarışı öncesinde milyonlarca taraftar seçim tarihini merak ediyor. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yapılan resmi duyuru sonrasında başkanlık seçimi için tarih belli oldu. Peki, 2026 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?