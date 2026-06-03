Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi 2026: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

03.06.2026 15:05

Aydın Kayar

Google'da NTV'yi tercih et

Fenerbahçe başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında yapılacak olan seçim yarışı öncesinde milyonlarca taraftar seçim tarihini merak ediyor. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yapılan resmi duyuru sonrasında başkanlık seçimi için tarih belli oldu. Peki, 2026 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi 2026: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?
Anadolu Ajansı

2026 Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Son başkan Sadettin Saran'ın bu sezon sonunda başkanlığını bırakacağını açıklamasının ardından başkanlık seçimi için 2 kişi aday olmuştu. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin başkanlık için yönetim kurulu listesi ise belli oldu. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? 1
Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre; Mayıs ayının son haftasında yapılacak ilk toplantıda yeterli çoğunluk (salt çoğunluk) sağlanamadığı takdirde, genel kurul 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın toplanacak. Camianın ve kongre üyelerinin yoğun katılım göstermesi beklenen asıl seçimin, Haziran ayının ilk hafta sonuna kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yapılan resmi duyuruya göre, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı iki aşamalı bir takvimle gerçekleştirilecek. Kulüp tüzüğü gereği ilk tarihte salt çoğunluk aranacak, sağlanamaması durumunda ise ikinci tarihte sandıklar kurulacak.

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM LİSTESİ 2
Anadolu Ajansı

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM LİSTESİ

ASİL ÜYELER
 

Barış Göktürk

 

Mahmut Nedim Uslu

 

Nihat Özbağı

 

Mustafa Çağlar

 

Ahmet Önder Fırat

 

Cihan Kamer

 

Fatih Öztürk

 

Batuhan Özdemir

 

Tanju Kaya

 

Murat İman

 

Özgür Peker

 

Yusuf Buğra Tanık

 

Mehmet Aydın

 

Mehmet Selim Kosif

 

YEDEK ÜYELER

 

Fatih Aslan

 

Volkan Akan

 

Mustafa Aydın Acun

 

Barış Karagöz

 

Savaş Adalet

 

Demre İşcan

 

Yasemin Babayiğit

HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM LİSTESİ 3
Anadolu Ajansı

HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM LİSTESİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Safi'nin listesinde şu isimler bulunuyor:

 

Asil üyeler:

 

Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan

 

Yedek üyeler:

 

Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ