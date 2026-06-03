Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi 2026: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?
03.06.2026 15:05
Fenerbahçe başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında yapılacak olan seçim yarışı öncesinde milyonlarca taraftar seçim tarihini merak ediyor. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yapılan resmi duyuru sonrasında başkanlık seçimi için tarih belli oldu. Peki, 2026 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?
2026 Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Son başkan Sadettin Saran'ın bu sezon sonunda başkanlığını bırakacağını açıklamasının ardından başkanlık seçimi için 2 kişi aday olmuştu. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin başkanlık için yönetim kurulu listesi ise belli oldu. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre; Mayıs ayının son haftasında yapılacak ilk toplantıda yeterli çoğunluk (salt çoğunluk) sağlanamadığı takdirde, genel kurul 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın toplanacak. Camianın ve kongre üyelerinin yoğun katılım göstermesi beklenen asıl seçimin, Haziran ayının ilk hafta sonuna kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yapılan resmi duyuruya göre, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı iki aşamalı bir takvimle gerçekleştirilecek. Kulüp tüzüğü gereği ilk tarihte salt çoğunluk aranacak, sağlanamaması durumunda ise ikinci tarihte sandıklar kurulacak.
AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM LİSTESİ
ASİL ÜYELER
Barış Göktürk
Mahmut Nedim Uslu
Nihat Özbağı
Mustafa Çağlar
Ahmet Önder Fırat
Cihan Kamer
Fatih Öztürk
Batuhan Özdemir
Tanju Kaya
Murat İman
Özgür Peker
Yusuf Buğra Tanık
Mehmet Aydın
Mehmet Selim Kosif
YEDEK ÜYELER
Fatih Aslan
Volkan Akan
Mustafa Aydın Acun
Barış Karagöz
Savaş Adalet
Demre İşcan
Yasemin Babayiğit
HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM LİSTESİ
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Safi'nin listesinde şu isimler bulunuyor:
Asil üyeler:
Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan
Yedek üyeler:
Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ