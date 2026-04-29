Fenerbahçe Beko-Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko seride farkı açmak istiyor
29.04.2026 10:05
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off serisi ikinci maçında taraftarı önünde kazanmak ve seride farkı 2-0'a getirmek istiyor. Oynanan ilk maçı sahasında 89-78 kazanan Fenerbahçe Beko, bir kez daha galip gelmek için parkeye çıkacak.
Basketbol Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe Beko sahasında Litvanya ekiplerinden Zalgiris ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Euroleague'de Final Four'a kalabilmek için galip gelmek isteyen temsilcimiz Fenerbahçe Beko, mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off serisi ikinci maçında yarın Litvanya'nın Zalgiris ekibini konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
İLK MAÇI FENERBAHÇE BEKO KAZANMIŞTI
Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada bitirmiş ve play-off'ta Zalgiris ile eşleşmişti.
Ev sahibi avantajını elinde bulunduran sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı serinin ilk maçından 89-78 galip ayrıldı.
SERİDE DURUMU 2-0'A GETİRMEK İSTİYOR
Fenerbahçe Beko, ikinci maçı da kazanarak saha avantajını sürdürmeyi ve seride durumu 2-0'a getirmeyi hedefliyor.
Üç galibiyete ulaşan takımın dörtlü final bileti alacağı serinin üçüncü maçı 6 Mayıs'ta, gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.