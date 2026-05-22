Fenerbahçe Beko'nun yenilgisinin ardından olay sözler. "Her şey organize edilmiş, bu kadar olmaz"

"Önemli olan Final Four'da olmaktır. İstediğimiz gibi oynayamadık. İyi oynamadığımız gerçeğini söylemek lazım. Attığımız üçlük sayısı, ikilikten fazla. Olympiakos sert savunmayla çizgi dışına itti, çembere yaklaşamadık. Bu işte hakemlerin de katkısı var. Onların sert oynamasına izin verdiler. Bize de her pozisyonda faul çaldılar. Bu bir gerçek. Bunu herkes gördü. Zaten Olympiakos yıllar boyu hakem katkısını en fazla alan takım. Final Fourlarda gördüğüm en bariz standart farklılığıdır bu. Standart farkı çok yüksekti. Bir tarafa çalınan fauller, diğer tarafa çalınmadı."