Fenerbahçe Beko'nun yenilgisinin ardından olay sözler. "Her şey organize edilmiş, bu kadar olmaz"
22.05.2026 20:38
Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Final Four yarı finalinde Olymoiakos'a mağlup olmasının ardından çarpıcı bir yorum geldi.
EuroLeague Final Four yarı final ilk maçında Olympiakos ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'ın ev sahipliği yaptığı maçta kazanan taraf, 79-61'lik skorla Olympiakos oldu.
Bu skorun ardından Yunanistan temsilcisi, Final Four'da adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko ise turnuvaya veda etti.
S Sport yorumcusu İbrahim Kutluay, karşılaşmanın ardından organizasyon ve hakemlerle ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.
Kutluay'ın sözleri şu şekilde:
"STANDART FARKI ÇOK YÜKSEK"
"Önemli olan Final Four'da olmaktır. İstediğimiz gibi oynayamadık. İyi oynamadığımız gerçeğini söylemek lazım. Attığımız üçlük sayısı, ikilikten fazla. Olympiakos sert savunmayla çizgi dışına itti, çembere yaklaşamadık. Bu işte hakemlerin de katkısı var. Onların sert oynamasına izin verdiler. Bize de her pozisyonda faul çaldılar. Bu bir gerçek. Bunu herkes gördü. Zaten Olympiakos yıllar boyu hakem katkısını en fazla alan takım. Final Fourlarda gördüğüm en bariz standart farklılığıdır bu. Standart farkı çok yüksekti. Bir tarafa çalınan fauller, diğer tarafa çalınmadı."
"DÜZENDEN ÇIKTIK"
“Böyle olunca ilk çeyreğe 12-0, ikinci çeyreğe 10-0, üçüncü çeyreğe 11-0 geride başladık. 18-20 dakika sayı atamadığımız bölüm var. Ritim bozuldu, düzenden çıktık. Yaptığımız savunma, açık savunma hücumları... Onun dışında hep B hep C planlarına gittik. Dış atışlar girmedi. ”
"HALL FELAKET OYNADI"
“Jantunen isabet bulamadı. Devon Hall felaket oynadı. Bir kişiye veya herhangi birine sorumluluk yıkmak doğru değil. Olympiakos daha motiveydi, daha çok istedi. Kazandılar.”
"ONLAR ÇOK İYİ KATKI ALDI"
“Bu Olympiakos'u hiçbir takım 2-3 oyuncuyla yenemez. Skor dağılımı yapmak önemli. Tucker çok önemli sayılar bulamadı. Baldwin'den, Melli'den, Birch'den katkı alamadık. Tarık ve De Colo sadece. Bu şartlar altında kazanmak çok zordu. Bench katkısı hiç alamadık, onlar çok iyi katkı aldı. Alec Peters kenardan kaçırmadan attı. Fournier de aynı şekilde. Zordu zaten. ”
"HER ŞEY ORGANİZE, BU KADAR OLMAZ"
"Her şey organize edilmiş zaten. Fenerbahçeli seyircilerin yerleşmesi bile böyle. Yoğun Olympiakos taraftarı vardı. Bu kadar olmaz."