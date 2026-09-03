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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

03.09.2026 15:40

Son Güncelleme: 03.09.2026 15:40

Selim Başeğmezer

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Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı
Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası dev bir derbiye sahne olacak.

 

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Derbi, saat 20.00'de başlayacak. Dev müsabakanın hakemi duyuruldu.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı 1
Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 4. hafta maçlarını yönetecek hakemleri bildirdi.

 

TFF'nin açıklamasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği belirtildi.

 

İşte 4. haftanın hakemleri:

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı 2
Resmi Kurum