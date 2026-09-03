Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı
03.09.2026 15:40
Son Güncelleme: 03.09.2026 15:40
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu.
Anadolu Ajansı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Derbi, saat 20.00'de başlayacak. Dev müsabakanın hakemi duyuruldu.
Anadolu Ajansı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 4. hafta maçlarını yönetecek hakemleri bildirdi.
TFF'nin açıklamasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği belirtildi.
İşte 4. haftanın hakemleri:
Resmi Kurum