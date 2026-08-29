Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

UEFA tarafından ilan edilen UEFA Şampiyonlar Ligi takvimine göre İstanbul Başakşehir FK - Galatasaray ve Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakalarının günleri belirlenmiştir.

“Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu 4. hafta müsabakaları sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında oynanacak olan 1. hafta maçlarında temsilcimiz Galatasaray'ın Çarşamba günü müsabakası olması nedeniyle İstanbul Başakşehir FK müsabakası 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, temsilcimiz Fenerbahçe'nin Perşembe günü müsabakası olması nedeniyle Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakası 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacaktır.”