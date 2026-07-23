Fenerbahçe değişiklik için TFF'ye gidiyor, Galatasaray karşı çıkıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-0 kazandıkları Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu maçının ardından yabancı kuralı hakkında konuşmuştu.

Kartal şu ifadeleri kullanmıştı:

"Belki yabancı kuralı değişebilir. 12+2 olabilir. 14-15 kulüp kuralın değişmesini istiyor. Biz bu şartlarda yabancı ülkelere çalışmış oluyoruz. Bu normal değil. Kuralın değişmesi lazım. Hesaplıyoruz, kitaplıyoruz. Karar almak çok zor. İnşallah bu kural değişir."