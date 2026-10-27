Fenerbahçe derbisinin bitişiyle rekor kırıldı. Galatasaray tarihe geçti

Galatasaray, Süper Lig tarihinde en fazla maç kazanan takım oldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, ligin 69 sezonluk tarihindeki 1315. galibiyetine ulaşırken, sarı-lacivertli ekibi geride bırakarak lig tarihinde en fazla maç kazanan takım ünvanının da yeni sahibi oldu.

Bu alanda sarı-kırmızılı ekibi 1314 galibiyetle Fenerbahçe, 1226 galibiyetle Beşiktaş ve 882 galibiyetle Trabzonspor takip ediyor.