Fenerbahçe derbisinin bitişiyle rekor kırıldı. Galatasaray tarihe geçti
27.10.2026 11:45
Son Güncelleme: 27.10.2026 11:47
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek Süper Lig tarihinde yeni bir ünvanın sahibi oldu.
Galatasaray, Süper Lig tarihinde en fazla maç kazanan takım oldu.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, ligin 69 sezonluk tarihindeki 1315. galibiyetine ulaşırken, sarı-lacivertli ekibi geride bırakarak lig tarihinde en fazla maç kazanan takım ünvanının da yeni sahibi oldu.
Bu alanda sarı-kırmızılı ekibi 1314 galibiyetle Fenerbahçe, 1226 galibiyetle Beşiktaş ve 882 galibiyetle Trabzonspor takip ediyor.
TÜM ZAMANLARIN PUAN CETVELİNDE FENERBAHÇE'YE YAKLAŞTI
Galatasaray, dün Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyetle Süper Lig'de tüm zamanların puan durumunda sarı-lacivertli ekiple arasındaki puan farkını 18'e indirdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından tüm zamanların puan durumunda 4036 puana ulaştı.
Bu alanda ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılı ekibin, 1959 yılından bugüne kadar Süper Lig'de 4054 puan toplayan Fenerbahçe ile arasında 18 puan bulunuyor.
BURUK'UN GELİŞİYLE FENERBAHÇE'Yİ GEÇTİ
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un takımın başına gelmesiyle Süper Lig tarihinin en fazla maç kazanan ekibi konumuna geldi.
Okan Buruk'un takımın başına geçtiği 2022-2023 sezonu öncesi lig tarihinde toplamda Galatasaray'ın 1193, Fenerbahçe'nin ise 1206 galibiyeti bulunuyordu.
Buruk'un yönetimindeki Galatasaray 2022-2023'te 28, 2023-2024'te 33, 2024-2025'te 30 ve 2025-2026'da da 24 galibiyetle Süper Lig'i tamamladı.
Bu sezon ise ligde 7 maç kazanan Buruk'un Galatasaray'ı, 2022-2023'ten beri bu organizasyonda 122 galibiyeti hanesine ekledi.
TARİHİN EN ÇOK GOL ATAN 2. TAKIMI
Galatasaray, 1959 yılından bugüne kadarki süreçte Süper Lig'de en fazla gol atan ikinci takım oldu.
Lig tarihinde geride kalan 2275 maçta 4085 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, bu alanda 4134 gol atan Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.
LİDERLİK REKORU GALATASARAY'DA
Süper Lig tarihinde Galatasaray, 676 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu.
Lig tarihinde liderlik sıralamasında Fenerbahçe 588 haftayla ikinci, Beşiktaş 440 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 240 haftayla dördüncü sırada yer aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca bu sezonun 9 haftasının 6'sını lider tamamladı.
EN FAZLA ŞAMPİYON GALATASARAY
Galatasaray, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk kazanan takım ünvanını elinde bulunduruyor.
Ligde 26 kez sezonu zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin (19) 7 şampiyonluk önünde zirvede yer alıyor. Beşiktaş 16 şampiyonlukla üçüncü, Trabzonspor 7 şampiyonlukla dördüncü sırada geliyor.
Bursaspor ve İstanbul Başakşehir, birer şampiyonluğa ulaştı.
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