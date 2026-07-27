Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızın transferi için geri sayımda. Cihan Kamer, Rafael Leao için İtalya'ya gitti

Şu ana kadar kadrosuna Vedat Muriqi, Amara Diouf, Nathan Ake, Adem Yeşilyurt ve Mason Greenwood'u katan Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde yer alan bir diğer isim de Rafael Leao'ydu...

Milan'ın satmak istediği bilinen Portekizli futbolcu için sarı-lacivertliler atağa geçti.