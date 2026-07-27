Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızın transferi için geri sayımda. Cihan Kamer, Rafael Leao için İtalya'ya gitti
27.07.2026 20:12
Son Güncelleme: 27.07.2026 20:25
Transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe'de gündeme gelen dünyaca ünlü yıldız için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Kadıköy'de oynanan ilk maçta rakibini 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, karşılaşmanın yanı sıra transfere de yoğunlaşmış durumda...
RAFAEL LEAO İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Şu ana kadar kadrosuna Vedat Muriqi, Amara Diouf, Nathan Ake, Adem Yeşilyurt ve Mason Greenwood'u katan Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde yer alan bir diğer isim de Rafael Leao'ydu...
Milan'ın satmak istediği bilinen Portekizli futbolcu için sarı-lacivertliler atağa geçti.
CİHAN KAMER, İTALYA'YA GİTTİ
Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, Rafael Leao transferi için görüşmeleri sürdürmek amacıyla İtalya'ya gitti.
Cihan Kamer'in Leao transferi için Milan kulübü ve oyuncunun temsilcisiyle toplantıda bir araya geleceği öğrenildi.
Kamer'in yapacağı görüşmeler sonrası dünyaca ünlü futbolcunun transferindeki son durum netleşecek.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Piyasa değeri 50 milyon euro olan 27 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda çıktığı 31 maçta 10 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.