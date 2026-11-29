BELÖZOĞLU: ENERJİDEN MEMNUNUM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu maç öncesi şunları söyledi: "Geldiğimizden beri vurguladığımız bir özgüven olayı var. Futbolcularla sürekli beraber olan biri olarak özgüven kaybolduğunu düşünmüyorum. Oyuncularımın enerjisi memnuniyet verici. Detaylandırdığımız parçaları doğru oynamaya çalışıyorlar. Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig iki farklı saha. Bugün Şampiyonlar Ligi'ndeki sonucun morali ile ligde kazanmaya çalışacağız. Ben de ilk kez taraftar önüne çıkacağım. Oyunun her anında kazanma odaklı olmalıyız. Ama karşımızda da rakip var. Ona göre hamle yapmalı maç sırasındaki hamlelerle detaylandırmalıyız."