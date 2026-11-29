Fenerbahçe, Erzurumspor engelini ikinci yarıda aştı
29.11.2026 10:01
Son Güncelleme: 29.11.2026 20:58
İlk yarıdaki baskısını sonuca yansıtamayan Fenerbahçe'yi Erzurumspor karşısında galibiyete götüren goller 2. yarıda geldi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK karşısında hata yapmadı ve 3 puanı 3-0'la alıp Göztepe-Trabzonspor ile Beşiktaş-Galatasaray maçlarının sonuçlarını beklemeye başladı.
Emre Belözoğlu yönetiminde 3. maçında 2'nci galibiyetini alan ve 7 puan toplayan Fenerbahçe'nin puanı da 23'e yükseldi.
Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta 23 puanlı bir başka takım Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.
Ligde üst üste 4. yenilgisini alan Erzurumspor ise 14 puanda kaldı. Erzurumspor, 14. haftada Kocaelispor'u sahasında ağırlayacak.
Fenerbahçe'nin golleri Oğuz Aydın (Dk.53), Skriniar (Dk.57) ve Greenwood'dan (Dk.88) geldi.
ARCHIE BROWN 11'E GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown, Erzurumspor maçıyla formasına kavuştu.
Derbide rakibiyle yaşadığı olay sonrasında 3 maç men cezası alan genç oyuncu, sırasıyla Göztepe, Çorum FK ve Kocaelispor maçlarında takımını yalnız bırakmıştı.
Cezasını tamamlayan Archie Brown, teknik direktör Emre Belözoğlu tarafından hastalandığı için kadrodan çıkarılan Oppong'un yerine stoperde Skriniar ile birlikte oynayacak.
2 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de ilk 11'in değişmez isimlerinden 2'si Erzurumspor FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerin takım kaptanı Milan Skriniar ile tecrübeli oyuncusu Nelson Semedo, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.
Her iki oyuncu da kart görmeleri durumunda Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.
EKSİKLER
Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlıkları bulunan Marco Asensio ile Nathan Ake, bu maçta da forma giyemeyecek. Ayrıca hastalanan Oppong da bu listeye eklendi.
ERZURUMSPOR İLE 5. RANDEVU
Fenerbahçe, Erzurumspor FK ile ligde 5. kez karşı karşıya geliyor.
İki takım arasında ilk karşılaşma, 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. Söz konusu sezonun ilk yarısında Chobani Stadı'nda yapılan müsabaka, 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadelede ise Fenerbahçe 1-0 galip gelmişti.
2020-2021 sezonundaki müsabakaları ise Fenerbahçe deplasmanda 3-0, evinde ise 3-1 ile kazanmıştı.
Rekabette geride kalan 4 müsabakanın 3'ünü kazanan Fenerbahçe, tek beraberliği ise evinde yaşamıştı.
Geride kalan 4 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.