Fenerbahçe'de ilk 11'in değişmez isimlerinden 2'si Erzurumspor FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin takım kaptanı Milan Skriniar ile tecrübeli oyuncusu Nelson Semedo, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Her iki oyuncu da kart görmeleri durumunda Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.

EKSİKLER

Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlıkları bulunan Marco Asensio ile Nathan Ake, bu maçta da forma giyemeyecek.