Fenerbahçe-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ligde 5. randevu
29.11.2026 10:40
Süper Lig'de 13. hafta heyecanı Fenerbahçe ile Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmayla sürecek. 20 puanla 6. sırada yer alan Fenerbahçe, Erzurumspor karşısında taraftarı önünde kazanmak istiyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor ile kritik öneme sahip bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde aldığı Shakhtar Donetsk zaferinden sonra Erzurumspor karşısında da ligde kazanmak isteyen Fenerbahçe, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Fenerbahçe-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE KAZANARAK ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYOR
Ligde üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin gerisinde kalan sarı-lacivertliler, haftaya 20 puanla 6. sırada giriyor.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Shakhtar Donetsk'i mağlup eden Fenerbahçe, ligde de kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
FENERBAHÇE'DE ARCHİE BROWN SAHADA OLACAK
Fenerbahçe'nin İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown, Erzurumspor maçıyla formasına kavuşacak.
Derbide rakibiyle yaşadığı olay sonrasında 3 maç men cezası alan genç oyuncu, sırasıyla Göztepe, Çorum FK ve Kocaelispor maçlarında takımını yalnız bırakmıştı.
Cezasını tamamlayan Archie Brown, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun görev vermesi durumunda Erzurumspor FK karşısında forma giyebilecek.
2 İSİM KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de ilk 11'in değişmez isimlerinden 2'si Erzurumspor FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerin takım kaptanı Milan Skriniar ile tecrübeli oyuncusu Nelson Semedo, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.
Her iki oyuncu da kart görmeleri durumunda Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.
LİGDE İKİ TAKIMIN 5. RANDEVUSU
Fenerbahçe, Erzurumspor FK ile ligde 5. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ilk karşılaşma, 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. Söz konusu sezonun ilk yarısında Chobani Stadı'nda yapılan müsabaka, 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadelede ise Fenerbahçe 1-0 galip gelmişti.
2020-2021 sezonundaki müsabakaları ise Fenerbahçe deplasmanda 3-0, evinde ise 3-1 ile kazanmıştı.
Rekabette geride kalan 4 müsabakanın 3'ünü kazanan Fenerbahçe, tek beraberliği ise evinde yaşamıştı.
Geride kalan 4 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 3 gole engel olamadı