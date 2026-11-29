Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor ile kritik öneme sahip bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde aldığı Shakhtar Donetsk zaferinden sonra Erzurumspor karşısında da ligde kazanmak isteyen Fenerbahçe, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Fenerbahçe-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?