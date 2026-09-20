Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe mutlak galibiyet peşinde

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe taraftarının önünde Eyüpspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de 7 puanda bulunan Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında kazanmak ve puanını 10'a yükseltmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?