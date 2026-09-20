Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe mutlak galibiyet peşinde
20.09.2026 09:55
Son Güncelleme: 20.09.2026 16:05
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam sahasında Eyüpspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Heyecan dolu maç öncesinde karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe taraftarının önünde Eyüpspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de 7 puanda bulunan Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında kazanmak ve puanını 10'a yükseltmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam Eyüpspor'u ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil yapacak.
Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Vedat.
Eyüpspor: Moldovan, Talha, Yamiq, Zak Jules, Giordano, Massanga, Costa, Taux Yao, Boutobba, Michalak, Abdullahi.
FENERBAHÇE SON 2 MAÇTA 1 PUAN ALABİLDİ
Ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 7 puanla 11. sırada bulunuyor.
Son iç saha maçında Beşiktaş'a derbide 2-1 yenilen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Gaziantep FK deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle dönerek son 2 maçında 1 puan toplayabildi.
ASENSİO YENİDEN SAHALARA DÖNÜYOR
Ligde oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan İspanyol futbolcu Marco Asensio, formasına kavuşuyor.
Sakatlığını atlatan yıldız futbolcu, Eyüpspor karşılaşmasında kadrodaki yerini alabilecek.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Eyüpspor karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor.
Sarı-lacivertli ekipte dün yapılan antrenmanda sakatlanan milli futbolcu Mert Müldür, Eyüpspor müsabakasında forma giyemeyecek.
İKİ TAKIM ARASINDA 5. RANDEVU
Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, geride kalan 4 maçta rakibini 2 kez mağlup ederken, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
İki takım arasındaki maçlarda sarı-lacivertliler 9 kez gol sevinci yaşarken, Eyüpspor ise 5 kez fileleri havalandırdı.
İki takım son olarak geçen sezon Süper Lig'in son haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelirken, mücadele 3-3 sona ermişti. Eyüpspor, maçın 87. dakikasında attığı golle skoru 3-3'e getirerek ligde kalmayı başarmıştı.