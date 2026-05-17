Fenerbahçe-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe bu sezonki son maçına çıkıyor
17.05.2026 14:18
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe sahasında Eyüpspor ile mücadele edecek. Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 21 galibiyet 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 22. galibiyetini Eyüpspor karşısında almak ve bu sezonu kapatmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
FENERBAHÇE-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında bu akşam ikas Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
SEZONU 2. SIRADA BİTİRDİ
Ligde oynadığı 33 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 73 puan toplayan sarı-lacivertli takım, sezonu 2. sırada tamamlamayı garantiledi.
Ligdeki son 2 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe, bu akşam yine Göle yönetiminde sahada olacak.
FENERBAHÇE 3. EKSİK
Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçla cezalandırılan kaleci Ederson takımını yalnız bırakacak. Bu oyuncunun yanı sıra sakatlığı bulunan Talisca ve ameliyat edilecek Nene de bu akşamki maçta oynayamayacak.