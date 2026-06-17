Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu
17.06.2026 14:03
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Polonya ekiplerinden Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı turnuvasının ikinci eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi ilk maçta yenmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe taraftarı önünde Gornik Zabrze ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadelenin oynanacağı tarih belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı ne zaman?
FENERBAHÇE-GORNİK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Lig aşamasından turnuvaya katılan Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile eşleşti.
İkinci eleme turu ilk maçları, 21-22 Temmuz'da oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 28-29 Temmuz'da oynanacak. Fenerbahçe ilk maçı sahasında oynarken, rövanş mücadelesi için Polonya'ya gidecek.
GORNİK ZABRZE NERENİN TAKIMI?
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Gornik Zabrze, Polonya takımıdır.
Ülkenin güneyindeki Silesia (Silezya) bölgesinde yer alan Zabrze şehrini temsil eder ve Polonya'nın en üst düzey futbol ligi olan Ekstraklasa'da mücadele eder.
Tarihinde 14 lig şampiyonluğu bulunan oldukça köklü bir kulüptür ve kadrosunda bir dönem Galatasaray ve Antalyaspor formaları da giyen ünlü futbolcu Lukas Podolski yer almaktadır.