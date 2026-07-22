Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçını manşete taşıdılar. "Acı verici bir hata, her şeyi mahvetti"
22.07.2026 12:15
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi mağlup ettiği maç, Polonya basınında geniş yer buldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Polonya temsilcisi Gornik Zabrze karşı karşıya geldi.
Kadıköy'de oynanan müsabakada kazanan taraf, 1-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 37. dakikada frikikten Anderson Talisca kaydetti.
POLONYA'DA NE DEDİLER?
Sarı-lacivertli ekip, bu skorun ardından 29 Temmuz'da oynanacak olan rövanş öncesi avantajı cebine koydu.
Polonya basını, Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçına geniş yer ayırdı. İşte öne çıkanlar:
"FENERBAHÇE'NİN FAVORİ OLDUĞUNU BİLİYORLARDI"
Sport PL: "Gornik, Şampiyonlar Ligi yolunda Fenerbahçe'nin açık ara favori olacağını biliyordu. Savunmaya odaklandılar, bunun karşılığını almak biraz zaman aldı. Ancak Fenerbahçe sonunda golü buldu. Talisca harika bir serbest vuruş golü attı. Sonuç olarak maç, ev sahibi takımın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi."
"ZOR DURUMA DÜŞTÜ AMA MÜCADELE ETTİ"
Interia Sport: "Gornik Zabrze, İstanbul'da zor duruma düştü ancak sonuna kadar mücadele etti. Türk devi Fenerbahçe'ye karşı cesur bir savunma oyunu oynadılar."
"POLONYA'DAKİ MAÇ, KADERİ BELİRLEYECEK"
Wprost: "Gornik Zabrze, karakter gösterdiği maçta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Türk temsilcisi, sadece Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı değil, başarı elde etmeyi de hedefleyen bir kulüp. Polonya'daki ikinci maç, turun kaderini belirleyecek."
"MAÇI MAHVEDEN GOL"
Przegladsportowy: "Acı verici bir hata. "Fenerbahçe taraftarı, maç başında biraz endişelendi. Gornik Zabrze hücumuyla etkileyici bir performans sergiledi ancak ikinci yarının sonuna doğru tamamen oyunun kontrolünü kaybetti. Talisca'nın 37. dakikada attığı muhteşem gol, maçın en önemli anıydı. Maçı mahveden muhteşem bir gol. Bunu önlemeleri gerekirdi. Gornik'in Şampiyonlar Ligi hayali hala devam edebilir."