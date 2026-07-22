Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçını manşete taşıdılar. "Acı verici bir hata, her şeyi mahvetti"

Przegladsportowy: "Acı verici bir hata. "Fenerbahçe taraftarı, maç başında biraz endişelendi. Gornik Zabrze hücumuyla etkileyici bir performans sergiledi ancak ikinci yarının sonuna doğru tamamen oyunun kontrolünü kaybetti. Talisca'nın 37. dakikada attığı muhteşem gol, maçın en önemli anıydı. Maçı mahveden muhteşem bir gol. Bunu önlemeleri gerekirdi. Gornik'in Şampiyonlar Ligi hayali hala devam edebilir."