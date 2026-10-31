Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal yapacak.

Ligde son olarak derbide Galatasaray'a mağlup olan sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı ve Göztepe karşısında galip gelerek moral bulmayı hedefliyor.