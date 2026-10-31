Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
31.10.2026 12:42
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak. Peki Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal yapacak.
Ligde son olarak derbide Galatasaray'a mağlup olan sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı ve Göztepe karşısında galip gelerek moral bulmayı hedefliyor.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Göztepe maçı bu akşam saat 19.00'da Kadıköy'de oynanacak.
Mücadele yayıncı kuruluş tarafından Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.
KULÜBE KUYT'A EMANET
Fenerbahçe'de Göztepe karşısında teknik sorumlu görevini Dirk Kuyt üstlenecek.
Sezon başında yardımcı antrenör olarak sarı-lacivertli takıma dönen Hollandalı futbol adamı, sarı-lacivertlilerin başında ilk sınavını verecek.
3 EKSİK
Fenerbahçe, Göztepe karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, maçta forma giyemeyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kavga nedeniyle 3 maç ceza verilen Archie Brown da karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak.