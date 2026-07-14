Fenerbahçe Greenwood'u resmen açıkladı, bonservisi belli oldu

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 39.000.000 euro 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle ödenecektir.

Ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedeli kulübümüz tarafından ödenecektir.

Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."