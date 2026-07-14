Fenerbahçe Greenwood'u resmen açıkladı, bonservisi belli oldu
14.07.2026 18:32
Son Güncelleme: 14.07.2026 22:47
Fenerbahçe'nin yeni transferi Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi. Sarı lacivertliler futbolcunun bonservis bedelini de resmen açıkladı.
Fenerbahçeliler Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı.
Greenwood sarı lacivertliler için yola çıktı. Yıldız futbolcu Fenerbahçe formasını da giydi.
Fenerbahçe, Greenwood'un transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 39.000.000 euro 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle ödenecektir.
Ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedeli kulübümüz tarafından ödenecektir.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."
"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Formayı giyen yıldız futbolcu şu sözleri dile getirdi:
“Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz.”
MALİYETİ
Sarı-lacivertliler Marsilya ile 40 milyon euro bonservis artı 2 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığı el sıkıştı.
Greenwood'un Fenerbahçe'den yıllık 10 milyon euro kazanacağı ifade edilirken, sarı-lacivertlilerin oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, transferi noktalamak için Marsilya'ya gitmişti.
KARİYERİ
Kariyerine Manchester United'da başlayan futbolcu, ardından Gatafe ve Marsilya formaları giymişti.
Genç futbolcu kariyerinde çıktığı 293 maçta 137 gol 46 asistlik performans sergilemişti.