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Fenerbahçe Greenwood'u resmen açıkladı, bonservisi belli oldu

14.07.2026 18:32

Son Güncelleme: 14.07.2026 22:47

NTV - Haber Merkezi

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi. Sarı lacivertliler futbolcunun bonservis bedelini de resmen açıkladı.

Fenerbahçe Greenwood'u resmen açıkladı, bonservisi belli oldu
Resmi Kurum

Fenerbahçeliler Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı. 

 

Greenwood sarı lacivertliler için yola çıktı. Yıldız futbolcu Fenerbahçe formasını da giydi.

Fenerbahçe, Greenwood'un transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe Greenwood'u resmen açıkladı, bonservisi belli oldu 1
Anadolu Ajansı

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

 

Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 39.000.000 euro 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle ödenecektir.

 

Ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedeli kulübümüz tarafından ödenecektir.

 

Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM" 2
Resmi Kurum

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Formayı giyen yıldız futbolcu şu sözleri dile getirdi:

“Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz.”

MALİYETİ 3
NTV

MALİYETİ

Sarı-lacivertliler Marsilya ile 40 milyon euro bonservis artı 2 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığı el sıkıştı.

 

Greenwood'un Fenerbahçe'den yıllık 10 milyon euro kazanacağı ifade edilirken, sarı-lacivertlilerin oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Fenerbahçe Greenwood'u resmen açıkladı, bonservisi belli oldu 4
Sosyal Medya

Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, transferi noktalamak için Marsilya'ya gitmişti.

KARİYERİ 5
Resmi Kurum

KARİYERİ

Kariyerine Manchester United'da başlayan futbolcu, ardından Gatafe ve Marsilya formaları giymişti.

 

Genç futbolcu kariyerinde çıktığı 293 maçta 137 gol 46 asistlik performans sergilemişti.