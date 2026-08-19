Fenerbahçe için Asensio ve İsmail Kartal iddiası. "Aralarında soğukluk var, belli"

"Onların da girdiği bir pozisyon yok ilk yarıda, Fenerbahçe'nin de yok. Bir tane Vedat'ın kafa vurduğu pozisyon var. Fenerbahçe'de Semedo bu maçta en çok kez rakip ceza alanında topla buluşan isim olmuş. 6 kez buluşmuş topla. Fenerbahçe'nin bundan önceki turlarda deplasman maçları çok iyi değildi. Lyon deplasmanında bugünkü oyunun bayağı bir üzerine koymak gerekecek onu söyleyeyim."