Fenerbahçe için Asensio ve İsmail Kartal iddiası. "Aralarında soğukluk var, belli"
19.08.2026 00:46
Fenerbahçe'nin Lyon ile berabere kaldığı maçın ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransız temsilcisi Lyon ile kozlarını paylaştı.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, karşılaşmanın ardından TRT Spor'da dikkat çeken yorumlarda bulundu.
İşte Yağcıoğlu'nun sözleri:
"BUGÜNKÜ OYUNUN ÜZERİNE KOYMAK GEREKİYOR"
"Onların da girdiği bir pozisyon yok ilk yarıda, Fenerbahçe'nin de yok. Bir tane Vedat'ın kafa vurduğu pozisyon var. Fenerbahçe'de Semedo bu maçta en çok kez rakip ceza alanında topla buluşan isim olmuş. 6 kez buluşmuş topla. Fenerbahçe'nin bundan önceki turlarda deplasman maçları çok iyi değildi. Lyon deplasmanında bugünkü oyunun bayağı bir üzerine koymak gerekecek onu söyleyeyim."
"İYİ İŞ ÇIKARMAK HOCANIN GÖREVİ"
"Tempo düşük, top çok yavaş çevriliyor. İsmail hocanın ilk ve son dönemindeki saha içi baskıyı göremedik henüz. Müthiş kariyerli oyuncular var Fenerbahçe'de. Bunlardan iyi iş çıkarmak da İsmail hocanın görevi."
"KANTE YİNE İNANILMAZDI"
"Kante, Guendouzi tamam peki takımda hangisi istenen seviyede? Ön tarafta kim istenen seviyede? Hakikaten takımda henüz tam seviyeye gelmiş bir görüntü var. Allah'tan Kante gibi bir oyuncu var yine inanılmaz oynadı. Normal şartlarda ikinci yarının başında da Asensio değişikliğini yapabilirsin. Bence Asensio ile başlasaydı en azından taraftarın talebiyle oyuna soktu gibi bir izlenim yaşamak zorunda kalmazdı."
ASENSIO İDDİASI
"Taraftarın İsmail hocaya olan tepkisini gördüm ki çok sallantıda. Sabırsızlar. O bağın kopmaması lazım. Asensio'da da geçen seneki yüzde yüzünü veren görüntü yok. Aralarında bir soğukluk var, o belli oluyor. Onu da İsmail hoca ikna edecek. Etmeli."