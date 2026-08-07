Fenerbahçe için gece yarısı resmi açıklama geldi. Transfer bitecek derken ters köşe
07.08.2026 10:51
Son Güncelleme: 07.08.2026 10:53
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan golcü oyuncu için gece yarısı çarpıcı açıklama geldi.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Benfica ile Hearts kozlarını paylaştı.
Benfica, Estadio da Luz'da oynanan müsabakadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Vangelis Pavlidis de maça ilk 11'de başladı.
MAÇTA FİLELERİ SARSTI
Yunan yıldız, 65 dakika sahada kaldığı karşılaşmanın 42. dakikasında penaltıdan attığı golle fileleri sarstı.
Benfica Teknik Direktörü Marco Silva, mücadelenin ardından Fenerbahçe ile adı geçen golcüyle ilgili konuştu.
İşte Silva'nın sözleri:
"BU KADAR BASİT"
Soru: "Pavlidis, bu sezon Benfica formasıyla üç resmi maçta beş gol attı ve takımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Türkiye'ye olası bir transfer söylentilerinin olduğu bir dönemde, son zamanlardaki ruh halini nasıl değerlendiriyorsunuz?"
Marco Silva: "Büyük bir profesyonelin, bulunduğu kulübe saygı duyan ve orada olmaktan keyif alan bir oyuncunun ruh hali. Bu kadar basit. Uzun zamandır futbolun içindeyiz ve transfer dönemi açık olduğunda söylentiler ve somut durumlar oyuncuların ruh halini etkileyebilir veya etkilemeyebilir. Bu durum kulüpleri de biraz etkileyebilir."
"PAVLIDIS KEYİF ALIYOR"
"Ne istediğimizin farkında olmalıyız, mümkün olanın sınırları içinde istikrarlı olmalıyız. Bu istikrarı günlük ve haftalık alınması gereken kararlardan bağımsız olarak, oyunculara ve taraftarlarımıza da aktarmalıyız. Pavlidis'e tekrar gelirsek o gerçek bir profesyonel. Kulüp için çok önemli bir oyuncu ve bulunduğu yerde olmaktan gerçekten keyif alan biri gibi davranıyor."