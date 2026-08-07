Fenerbahçe için gece yarısı resmi açıklama geldi. Transfer bitecek derken ters köşe

Soru: "Pavlidis, bu sezon Benfica formasıyla üç resmi maçta beş gol attı ve takımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Türkiye'ye olası bir transfer söylentilerinin olduğu bir dönemde, son zamanlardaki ruh halini nasıl değerlendiriyorsunuz?"

Marco Silva: "Büyük bir profesyonelin, bulunduğu kulübe saygı duyan ve orada olmaktan keyif alan bir oyuncunun ruh hali. Bu kadar basit. Uzun zamandır futbolun içindeyiz ve transfer dönemi açık olduğunda söylentiler ve somut durumlar oyuncuların ruh halini etkileyebilir veya etkilemeyebilir. Bu durum kulüpleri de biraz etkileyebilir."