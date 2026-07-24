Fenerbahçe için olay itiraflar. "Sörloth ile anlaştık, Tedesco istemedi | Cherif ve Kante'yi biz satarız"

"Hocanın son 7-8 haftada düşüşe geçtiği ortadaydı, biz de onu görüyorduk. Karagümrük maçında o tavan yaptı. 3-4 tane 6 numarayla çıktı. Enteresan bir taktikle çıktı. Kanatsız oynuyordu. Soyunma odasında bazı oyuncular da buna isyan etti hocaya karşı. Bizim hocanın bana göre en büyük eksiği çok analiz yapmasıydı."