Fenerbahçe için olay itiraflar. "Sörloth ile anlaştık, Tedesco istemedi | Cherif ve Kante'yi biz satarız"
24.07.2026 19:57
Son Güncelleme: 24.07.2026 20:09
Fenerbahçe'nin önceki yönetiminde futboldan sorumlu yönetici olan Ertan Torunoğulları, dikkat çeken itiraflarda bulundu.
Fenerbahçe'nin geçen sezonki yönetiminde yer alan Ertan Torunoğulları, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
Torunoğulları; geride kalan sezondaki transferler, yapılan görüşmeler ve önceki teknik direktör Domenico Tedesco hakkında konuştu.
Ahmet Konanç'a konuşan Torunoğulları'nın sözleri şu şekilde:
"SÖRLOTH İLE GÖRÜŞTÜK"
"Sörloth'un menajeriyle Milano'da bir araya geldim. Oturduk ve şartları konuştuk. Ara transfere girmeden biz çalışmalarımızı yaptık. Ekim ayında görüştüm. Oyuncuyla da konuştum. Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u çok sevdiğini söyledi Sörloth da. Başkanı da zoom'la görüştürdük."
"TEDESCO İSTEMEDİ, BAŞKAN ALALIM DEDİ AMA..."
"Ancak Tedesco'yu ikna edemiyoruz. "Benim sistemime uymuyor" dedi. Leipzig'de beraber çalışmışlar. Gelirse oynatmayacağını söyledi. Takım da o süreçte yükselişe geçmişti. Başkan bize "Alalım, hocayı ikna ederiz" dedi."
"SATMAYACAĞIZ DEDİLER"
"Menajeri geldi, "Sörloth'un kendisi hocasıyla konuşsun, ayrılmak istediğini söylesin. İşnize yarar." dedi. Hoca da bundan sonra Sörloth'a ilk 11'de yer vermeye başladı. 7 maç üst üste oynadıktan sonra "Satmayacağız, birinci santrforumuz Sörloth" dediler."
"TEDESCO'NUN DÜŞÜŞÜ ORTADAYDI"
"Hocanın son 7-8 haftada düşüşe geçtiği ortadaydı, biz de onu görüyorduk. Karagümrük maçında o tavan yaptı. 3-4 tane 6 numarayla çıktı. Enteresan bir taktikle çıktı. Kanatsız oynuyordu. Soyunma odasında bazı oyuncular da buna isyan etti hocaya karşı. Bizim hocanın bana göre en büyük eksiği çok analiz yapmasıydı."
"CHERIF'İ DE KANTE'Yİ DE SATARIZ"
"Bizim dönemimizde bizim transfer ettiğimiz oyuncuların hangisini yeni yönetim istemiyorsa biz, onları aldığımız fiyata satacağız. Cherif'i de Kante'yi de aldığımız paraya yollayacağız."