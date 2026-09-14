Fenerbahçe için olay kehanet. "Olursa 100 tane forma vereceğim, Allah sabır versin"

"13. sezon. 'Şampiyon olacağız' diyen bir Aziz Yıldırım ve yönetimi... 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girilen başarılı bir dönem. Lige döndüğünde 5 maçta alınan 7 puan. Bunun açıklaması olamaz. Roma maçında yaşananlardan sonra 'Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal, üzerine çok fazla sorumluluk aldı' dedik. Ligde 11. sıradasın, önünde 10 tane takım var. Galatasaray'ın 13'ü, Beşiktaş'ın 12'si değil olay. Diğerlerini nasıl geçeceksin? Büyük hayal kırıklığı! Şu dakika itibarıyla felaket senaryosu var. PAF takımı çıkar, 8 puan alır. Beşiktaş maçını bir kenara koyuyorum... Beşiktaş bu sene akıyor, kaçıyor ne yalan söyleyeyim. Hak ederek muhteşem oynadı ve kazandı. PAF takımı 8 puan alır."