Fenerbahçe için Salah itirafı. "Kendisiyle anlaştık, yeni yönetimle çalışırız"
09.06.2026 10:22
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Ertan Torunoğulları, transfere dair dikkat çeken itirafta bulundu.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kazanan ve 8 yıl aradan sonra görevine dönen Aziz Yıldırım'ın transferleri merak ediliyor.
Önceki başkan Sadettin Saran'ın yönetiminde futboldan sorumlu yönetici olarak görev yapan Ertan Torunoğulları, transfere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
MOHAMED SALAH SÖZLERİ
Sabah'a konuşan Torunoğulları'nın Mohamed Salah ile ilgili itirafı öne çıktı.
"ANLAŞMA ZEMİNİ OLUŞTURMUŞTUK"
Mısırlı yıldız ile anlaşma zemini oluşturduklarını söyleyen Ertan Torunoğulları, "Kendisi Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakıyordu. Bizimle yaptığı görüşmeler de son derece olumluydu. Maaşına kadar pek çok konuda kendisiyle anlaşma zemini oluşturmuştuk." dedi.
"YÖNETİM İSTERSE FENERBAHÇE'YE GELİR"
Aziz Yıldırım ve yönetimiyle transferle ilgili birlikte çalışabileceklerini söyleyen Torunoğulları, "Yeni yönetimin böyle bir talebi olursa Salah'ın Fenerbahçe formasını giyeceğine ben inanıyorum. Görüşme konusunda yeni yönetimle birlikte de seve seve çalışırız." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım'ın da Salah ile ilgili transfer çalışması yapmasının beklendiği öğrenildi.
YILDIRIM: "EĞER ACİL İHTİYAÇSA ALIRIZ"
Yıldırım, seçim öncesi yaptığı açıklamada "Muhammed Salah 20 milyon euro maaş istiyormuş. Vergisiyle 30 milyon euro. 3 sene kontrat ister, 90 milyon euro. Eğer acil ihtiyacımız o ise alırız, bunlara futbol komitemiz karar verecek." demişti.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Liverpool formasıyla 41 maçta süre alan 33 yaşındaki yıldız isim, 12 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.