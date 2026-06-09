Fenerbahçe için Salah itirafı. "Kendisiyle anlaştık, yeni yönetimle çalışırız"

Mısırlı yıldız ile anlaşma zemini oluşturduklarını söyleyen Ertan Torunoğulları, "Kendisi Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakıyordu. Bizimle yaptığı görüşmeler de son derece olumluydu. Maaşına kadar pek çok konuda kendisiyle anlaşma zemini oluşturmuştuk." dedi.