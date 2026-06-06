Fenerbahçe ile anılıyordu, bonservisi belli oldu. Mason Greenwood için istenen bedel

06.06.2026 20:43

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Son dönemde adı Fenerbahçe ile sıkça anılan Mason Greenwood için istenen bonservis belli oldu.

Fenerbahçe ile anılıyordu, bonservisi belli oldu. Mason Greenwood için istenen bedel
Reuters

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi adaylar son konuşmalarını yaptı ve gözler tamamen 7 Haziran'daki oylamaya çevrildi.

 

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında geçecek olan başkanlık seçimi öncesi dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU 1
Resmi Kurum

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Safi'nin anlaşmaya vardığını açıkladığı Mason Greenwood'un bonservisi ortaya çıktı.

 

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Greenwood'un kulübü Marsilya, oyuncu için 50 milyon euro bonservis bedeli ve artı 5 milyon euro bonus istiyor.

BONSERVİSİN YARISI MANU'YA GİDECEK 2
Resmi Kurum

BONSERVİSİN YARISI MANU'YA GİDECEK

İngiliz futbolcu için Roma'nın da devrede olduğu belirtilirken, Marsilya'nın Greenwood'dan elde edeceği bonservis bedelinin yarısını Manchester United'a ödeyeceği aktarıldı.

 

Marsilya, başarılı futbolcuyu 26 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

SEZON PERFORMANSI 3
Resmi Kurum

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Marsilya formasıyla 45 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 26 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram