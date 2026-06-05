Fenerbahçe ile anılmıştı, yeni takımı belli oldu. Liverpool'dan bedavaya gitti

05.06.2026 15:14

NTV - Haber Merkezi

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Son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan Andrew Robertson'ın yeni takımı resmen açıklandı.

Fenerbahçe ile anılmıştı, yeni takımı belli oldu. Liverpool'dan bedavaya gitti
Resmi Kurum

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin gündemine birçok isim geliyor.

 

Sarı-lacivertlilerde mevcut yönetimin bireysel şartlarda anlaştığı iddia edilen Andrew Robertson ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe ile anılmıştı, yeni takımı belli oldu. Liverpool'dan bedavaya gitti 1
Reuters

Liverpool ile sözleşmesi sona eren İskoç sol bek, İngiltere'de kaldı.

 

Robertson, Premier Lig'de kalmayı son haftalarda garantileyen Tottenham'a transfer oldu.

Fenerbahçe ile anılmıştı, yeni takımı belli oldu. Liverpool'dan bedavaya gitti 2
Resmi Kurum

İngiliz kulübü, Robertson'ın 1 Temmuz'da kulübe katılacağını duyurdu.

Fenerbahçe ile anılmıştı, yeni takımı belli oldu. Liverpool'dan bedavaya gitti 3
Resmi Kurum

Andrew Robertson, bu sezon Liverpool formasıyla 35 maçta 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.