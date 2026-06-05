Fenerbahçe ile anılmıştı, yeni takımı belli oldu. Liverpool'dan bedavaya gitti
05.06.2026 15:14
Son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan Andrew Robertson'ın yeni takımı resmen açıklandı.
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin gündemine birçok isim geliyor.
Sarı-lacivertlilerde mevcut yönetimin bireysel şartlarda anlaştığı iddia edilen Andrew Robertson ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Liverpool ile sözleşmesi sona eren İskoç sol bek, İngiltere'de kaldı.
Robertson, Premier Lig'de kalmayı son haftalarda garantileyen Tottenham'a transfer oldu.
İngiliz kulübü, Robertson'ın 1 Temmuz'da kulübe katılacağını duyurdu.
Andrew Robertson, bu sezon Liverpool formasıyla 35 maçta 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.