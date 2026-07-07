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"Fenerbahçe ile yarım kalan hikayem var" demişti, Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu

07.07.2026 14:37

Selim Başeğmezer

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un yeni durağını duyurdular.

"Fenerbahçe ile yarım kalan hikayem var" demişti, Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu
Reuters

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, elenen ülkelerin teknik direktörlerinden de istifa kararları peş peşe geliyor.

"Fenerbahçe ile yarım kalan hikayem var" demişti, Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu 1
Reuters

Son olarak İspanya'ya son dakika golüyle mağlup olan ve turnuvaya veda eden Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Martinez, istifasını açıklamıştı.

YENİ HOCA JESUS 2
Reuters

YENİ HOCA JESUS

Martinez'in ayrılığı sonrası takımın başına hangi ismin geçeceği merak edilirken, dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

 

A Bola'nın haberine göre Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jorge Jesus olacak.

FEDERASYON SEÇİMİNİ YAPTI 3
Reuters

FEDERASYON SEÇİMİNİ YAPTI

Haberin devamında Portekiz Futbol Federasyonu'nun 71 yaşındaki teknik adamı yeni yapılanma için en doğru kişi olarak seçtiği belirtildi.

"Fenerbahçe ile yarım kalan hikayem var" demişti, Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu 4
Reuters

Yakın zamanda Portekiz'de olacağı ifade edilen Jesus'un sözleşme şartlarını görüşerek imzayı atmasının beklendiği kaydedildi.

"FENERBAHÇE İLE TAMAMLANMASI GEREKEN BİR HİKAYEM VARDIR" 5
Anadolu Ajansı

"FENERBAHÇE İLE TAMAMLANMASI GEREKEN BİR HİKAYEM VARDIR"

Mayıs ayında Al Nassr'dan ayrıldığını açıklayan Portekizli çalıştırıcı, "Her yerde kazandım. Şampiyon olamadığım tek yer Fenerbahçe’ydi. Belki de Fenerbahçe’de tamamlanması gereken bir hikayem vardır. Bu da ihtimallerden biri." demişti.