"Fenerbahçe ile yarım kalan hikayem var" demişti, Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu

Mayıs ayında Al Nassr'dan ayrıldığını açıklayan Portekizli çalıştırıcı, "Her yerde kazandım. Şampiyon olamadığım tek yer Fenerbahçe’ydi. Belki de Fenerbahçe’de tamamlanması gereken bir hikayem vardır. Bu da ihtimallerden biri." demişti.