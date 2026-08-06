Fenerbahçe kazandı, müjde geldi. Ülke puanında ipler Türkiye'nin elinde
06.08.2026 08:44
Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı mağlup ettiği maçın ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini ağırladı.
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un golleriyle zafere uzanan sarı-lacivertliler, 11 Ağustos Salı günü oynanacak olan rövanş öncesi avantajı ele geçirdi.
ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ
Fenerbahçe'nin kazandığı maçın ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.
POLONYA EKİBİ KAYBETTİ
Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki en yakın rakiplerinden Polonya'nın temsilcisi Gornik Zabrze, Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 kaybetti.
Zabrze'nin turu kaybetmesi durumunda Konferans Ligi play-off'unda rakibi Beşiktaş ya da Hradec Kralove olacak.
İPLER TÜRKİYE'NİN ELİNDE
Bir diğer taraftan da Türkiye'nin hemen arkasındaki Çekya'ya karşı da avantaj sağlama ihtimali ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın Çekya ekibi Hradec Kralove'yi mağlup etmesi ve elemesi durumunda ülke puanında da önemli bir avantaj elde edilecek.
Fenerbahçe'nin de play-off'a kalması halinde Çekya ekibi Sparta Prag ya da Fransız temsilci Lyon ile karşılaşacak.
İlk maçta Lyon'u 1-0 mağlup eden Sparta Prag, rövanş öncesi ufak bir avantajın sahibi oldu.
Fenerbahçe turu geçer ve Sparta Prag da avantajını kullanarak play-off'a kalırsa doğrudan bir Türk temsilcisi, Çekya ekibiyle karşılaşacak.
ÜLKE PUANI SIRALAMASI
İşte UEFA ülke puanı sıralamasınun son durumu:
1 - İngiltere: 101.852 puan
2 - İtalya: 87.660 puan
3 - İspanya: 82.368 puan
4 - Almanya: 80.116 puan
5 - Fransa: 67.653 puan
6 - Portekiz: 63.250 puan
7 - Belçika: 57.450 puan
8 - Hollanda: 51.229 puan
9 - TÜRKİYE: 47.375 puan
10 - Çekya: 43.825 puan
11 - Polonya: 43.025 puan
12 - Yunanistan: 41.312 puan