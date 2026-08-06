Fenerbahçe kazandı, müjde geldi. Ülke puanında ipler Türkiye'nin elinde

Fenerbahçe'nin de play-off'a kalması halinde Çekya ekibi Sparta Prag ya da Fransız temsilci Lyon ile karşılaşacak.

İlk maçta Lyon'u 1-0 mağlup eden Sparta Prag, rövanş öncesi ufak bir avantajın sahibi oldu.

Fenerbahçe turu geçer ve Sparta Prag da avantajını kullanarak play-off'a kalırsa doğrudan bir Türk temsilcisi, Çekya ekibiyle karşılaşacak.