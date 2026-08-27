Fenerbahçe kazandı, yıllar sonra Türk futbolu için bir ilk yaşandı

Toplamda ise Türk takımları 6. kez iki takımla Devler Ligi'nde bulunacak. Daha önce 1997-1998, 2000-2001 ve 2003-2004 sezonlarında Galatasaray ile Beşiktaş Türkiye'yi temsil etti. 2001-2002 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe ve Beşiktaş, turnuvada yer aldı.