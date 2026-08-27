Fenerbahçe kazandı, yıllar sonra Türk futbolu için bir ilk yaşandı
27.08.2026 07:44
Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesiyle birlikte Türk futbolu için yıllar sonra bir ilk gerçekleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi Lyon'u 1-1'in rövanşında 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlayıp Devler Ligi'ne giden Galatasaray'ın ardından turnuvadaki ikinci Türk takımı oldu.
Böylece Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımlı lig aşamasında 2 Türk takımı yer alacak. Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde 2 takımla mücadele etme hasreti de 19 yıl sonra son buldu.
Türk temsilcileri en son 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nin bir önceki formatında gruplarda iki takımla yer aldı. Söz konusu sezonda Beşiktaş ve Fenerbahçe boy göstermişti.
Toplamda ise Türk takımları 6. kez iki takımla Devler Ligi'nde bulunacak. Daha önce 1997-1998, 2000-2001 ve 2003-2004 sezonlarında Galatasaray ile Beşiktaş Türkiye'yi temsil etti. 2001-2002 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe ve Beşiktaş, turnuvada yer aldı.