Fenerbahçe krizin gölgesinde çıktığı maçta Alanyaspor'u 3 golle geçti, derbi öncesi moral buldu

Fenerbahçe'de gecenin şanssız ismi İrfancan Kahveci idi. Tecrübeli futbolcunun tam 3 golü farklı sebeplerden geçerli sayılmadı.

18'inci dakikada Greenwood'un kaçan penaltısını tamamlayan İrfancan'ın golü ceza alanına erken girdiği için iptal edildi.

48. dakikada Levent'in ortasını iyi takip eden İrfancan bir gol daha attı ama bu da Alanyaspor atağa çıkarken Kante'nin yaptığı faulü tespit eden VAR'a takıldı.

50'nci dakikada ise Oğuz'un kafa pasıyla topla buluşan yıldız futbolcu kaleciyi de çalımlayarak golünü attı ama bu sefer de ofsayt bayrağı yüzünden sevinci yarım kaldı.