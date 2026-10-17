Fenerbahçe krizin gölgesinde çıktığı maçta Alanyaspor'u 3 golle geçti, derbi öncesi moral buldu
17.10.2026 08:50
Son Güncelleme: 17.10.2026 20:58
Aston Villa hezimetinin yaralarını sarmak için çıktığı maçta Alanyaspor'u farklı yenen Fenerbahçe, Greenwood'la bir de penaltıyı kullanamadı. Goller Lukaku, Kerem ve Vedat'tan.
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u Romelu Lukaku, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi'nin golleriyle 3-0 yendi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki 6-0'lık Aston Villa hezimeti sonrası bu sonuç sarı-lacivertlilere nefes aldırırken, 26 Ekim'deki Galatasaray derbisi öncesi de moralleri yükseltti. Fenerbahçe bu sonuçla puanını da 16'ya yükseltti.
Ligde ilk ve tek yenilgisini 30 Ağustos'ta Eyüpspor'dan alan Corendon Alanyaspor ise tam 48 gün sonra mağlubiyetle tanıştı. Kalan maçlarda 3 galibiyet ve 3 beraberliği bulunan Akdeniz ekibi 12 puanda kaldı. Alanyaspor önümüzdeki hafta ligde 23 Ekim'de Kocaelispor ile evinde karşılaşacak.
18. dakikada Greenwood'la bir de penaltı kaçıran Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri 40. dakikada Lukaku, 71'de Kerem Aktürkoğlu ve 87'de Vedat Muriqi attı.
ROMELU LUKAKU GOLLE TANIŞTI
Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, müsabakaya ilk 11'de başladı.
Sarı-lacivertli takıma transfer döneminin son günlerinde katılan ve uzun süre yedek kalan Lukaku, sadece deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçına 11'de başlamıştı. Lukaku böylece seyircisi önünde ilk kez 11'de maça başladı.
Fenerbahçe ile toplamda 10 maçta görev alan ve bunların sadece 1'inde ilk 11'de tercih edilen Lukaku, Corendon Alanyaspor karşısında yeniden 11'de görevlendirildi. Yıldız futbolcu da bu sezon ilk golünü Alanyaspor'a attı.
LEVENT MERCAN 10 MAÇ SONRA
Fenerbahçe'de Levent Mercan, 10 maç aranın ardından ilk 11'de şans buldu.
Sezona iyi bir başlangıç yapan Levent, son olarak Gençlerbirliği karşısında maça 11'de başlamıştı.
N'Gola Kante de İsmail Yüksek'in yerine forma giydi.
MERT HAKAN 320 GÜN SONRA SAHADA
Alanyaspor karşısında 77. dakikada İrfancan'ın yerine oyuna giren Mert Hakan Yandaş tam 320 gün sonra yeşil sahalara ayak bastı. Sakatlık ve bahis soruşturması nedeniyle 6 ay ceza alan Mert Hakan geçen hafta Rize maçında da kadroya alınmış ama forma giyememişti.
ASENSİO VE SAĞLIK HEYETİ AÇIKLAMA YAPACAK
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Corendon Alanyaspor karşısında kadroda yer almadı ve maçı tribünden izledi.
Aston Villa maçı için İngiltere'ye götürülen ancak sağlık heyetinin oynamasında sakınca gördüğü Asensio, söz konusu maçta kadrodan çıkarılmıştı.
Corendon Alanyaspor maçı öncesinde gündemi uzun süre meşgul eden Asensio, sağlık durumu nedeniyle Corendon Alanyaspor maçının kadrosuna da alınmadı. İspanyol oyuncu yarın sağlık heyeti ile birlikte sakatlığı ile ilgili açıklama yapacak.
GREENWOOD YİNE PENALTI KAÇIRDI
Mason Greenwood bu sezon ligde ikinci kez penaltı kaçırdı. Yıldız futbolcu Eyüpspor maçında kullandığı penaltıyı gole çevirirken Konyaspor maçında kaleciden dönen topu gol yapmıştı. Greenwood Alayaspor maçında da kaleciye takılırken 3 penaltıdan ancak birini doğrudan gole çevirebildi. Greenwood 67. dakikada da yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.
İRFANCAN 3 GOL ATTI AMA SEVİNEMEDİ
Fenerbahçe'de gecenin şanssız ismi İrfancan Kahveci idi. Tecrübeli futbolcunun tam 3 golü farklı sebeplerden geçerli sayılmadı.
18'inci dakikada Greenwood'un kaçan penaltısını tamamlayan İrfancan'ın golü ceza alanına erken girdiği için iptal edildi.
48. dakikada Levent'in ortasını iyi takip eden İrfancan bir gol daha attı ama bu da Alanyaspor atağa çıkarken Kante'nin yaptığı faulü tespit eden VAR'a takıldı.
50'nci dakikada ise Oğuz'un kafa pasıyla topla buluşan yıldız futbolcu kaleciyi de çalımlayarak golünü attı ama bu sefer de ofsayt bayrağı yüzünden sevinci yarım kaldı.