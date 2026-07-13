Fenerbahçe-LASK hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'de hedef mutlak galibiyet

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Avusturya'daki son hazırlık maçında LASK ile heyecan dolu bir karşılaşmaya çıkacak. Avusturya'daki hazırlık kampında oynadığı 2 hazırlık maçını da farklı kazanan Fenerbahçe, LASK karşısında da kazanmak ve kampı 3'te 3 yaparak tamamlamak istiyor. Peki, Fenerbahçe-LASK hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?