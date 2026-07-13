Fenerbahçe-LASK hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe 3'te 3 hedefliyor
13.07.2026 13:31
Son Güncelleme: 13.07.2026 13:33
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Avusturya'daki son hazırlık maçında LASK ile heyecan dolu bir karşılaşmaya çıkacak. Avusturya'daki hazırlık kampında oynadığı 2 hazırlık maçını da farklı kazanan Fenerbahçe, LASK karşısında da kazanmak ve kampı 3'te 3 yaparak tamamlamak istiyor. Peki, Fenerbahçe-LASK hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de 2026-2027 sezonu öncesinde Avusturya'daki son hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe, LASK ile kozlarını paylaşacak. Oynadığı 2 hazırlık maçında toplamda 9 gol atarak yeni sezona göz kırpan Fenerbahçe'de moraller yüksek. Fenerbahçe, LASK'ı da yenerek Avusturya kampından moralli ayrılmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-LASK hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-LASK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında yarın Avusturya'nın LASK ekibiyle karşılaşacak.
Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadele TV100'den canlı olarak yayınlanacak.
SON 2 HAZIRLIK MAÇINDA DA FARKLI KAZANDI
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında ev sahibi ülke temsilcisi Admira Wacker'i 5-0, ikinci müsabakasında ise Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'i 4-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler, bu müsabakanın ardından ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.