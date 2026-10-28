Fenerbahçe-Liverpool maçı için kader ağlarını örebilir. Efsanesi olduğu takıma karşı
28.10.2026 09:44
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasıyla birlikte geçici olarak takımın başında yer alacak olan Dirk Kuyt, Göztepe sonrası Liverpool'a da karşı sahaya çıkarsa dikkat çeken bir durumla karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında ise Liverpool'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde Galatasaray derbisinin ardından yolların ayrıldığı teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine takımın başında geçici olarak Dirk Kuyt yer alacak.
Hollandalı antrenör, Fenerbahçe Yönetimi'nin herhangi bir teknik direktörle anlaşmaması durumunda Devler Ligi'ndeki Liverpool maçında da takımın başında yer alabilir.
Bu durum, Kuyt için dev müsabakaya daha da özel bir anlam katabilir.
Liverpool'un unutulmaz isimleri arasında yer alan Kuyt, Fenerbahçe'nin başındaki ikinci maçına Şampiyonlar Ligi'nde efsanesi olduğu kulübün karşısında çıkabilir.
KUYT'IN LIVERPOOL MACERASI
Dirk Kuyt, 2006 yazında Feyenoord'dan Liverpool'a 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Kırmızılarda 6 sezon top koşturan Kuyt, 1 milyon euro bedelle 2012 yazında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.
Liverpool formasıyla 1 İngiltere Lig Kupası sevinci yaşayan Kuyt, çıktığı 285 maçta 71 gol - 40 asistlik bir performans sergilemişti.
Hollandalı eski futbolcu, İngiltere'de top koşturduğu dönemde Liverpool taraftarlarının sevgilisi haline gelmişti.
Fenerbahçe'de ise 3 sezon forma giyen Kuyt; 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa sevinci yaşadı.
Sarı-lacivertlilerde 130 maça çıkan Kuyt, 37 gol - 28 asistlik bir performans sergilerken, 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkan takımın bir parçasıydı.
NELER YAŞANDI?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanına çıktı.
Sarı-lacivertliler, RAMS Park'ta oynanan müsabakadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve zirvenin 6 puan gerisine düştü.
Maçtan 1 gün sonra (27 Ekim Salı) Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulübün bildirisinde, "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe’ye olan bağlılığı için İsmail Kartal’a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.
65 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon Fenerbahçe'nin başında çıktığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 1.78'lik puan ortalaması tutturmuştu.