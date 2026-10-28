Fenerbahçe-Liverpool maçı için kader ağlarını örebilir. Efsanesi olduğu takıma karşı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanına çıktı.

Sarı-lacivertliler, RAMS Park'ta oynanan müsabakadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve zirvenin 6 puan gerisine düştü.

Maçtan 1 gün sonra (27 Ekim Salı) Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün bildirisinde, "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe’ye olan bağlılığı için İsmail Kartal’a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

65 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon Fenerbahçe'nin başında çıktığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 1.78'lik puan ortalaması tutturmuştu.