Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Tarihte ilk mücadele
04.11.2026 15:56
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Liverpool maçı izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Şampiyonlar Ligi'nde 2 puanı bulunan Fenerbahçe, Liverpool'u mağlup etmek istiyor.
Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesinde sarı lacivertli taraftarların heyecanlı bekleyişi sürüyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile zorlu bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe, taraftarını arkasına alarak Liverpool karşısında galibiyet almaya hedefliyor.
Kritik mücadele öncesinde ise maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
FENERBAHÇE-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe bu akşam sahasında İngiltere'nin dev kulüplerinden Liverpool ile kozlarını paylaşacak.
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Heyecan dolu mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.
TARİHTE LİVERPOOL İLE İLK KARŞILAŞMA
Tarihinde daha önce birçok İngiliz takımıyla karşılaşan Fenerbahçe, Liverpool ile ilk kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler, daha önce İngiliz takımlarından Manchester City, Aston Villa, Arsenal, Manchester United, Newcastle United, Chelsea ve Nottingham Forest ile mücadele etmişti.
İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI 25. MAÇ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında bu akşam Liverpool'u ağırlayacak Fenerbahçe, İngiliz takımlarına karşı 25. maçına çıkacak.
Fenerbahçe, İngiliz takımlarıyla daha önce 24 resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 6 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. İngiliz takımları ise 14 maçta Fenerbahçe'ye karşı üstünlük kurdu.
İNGİLİZ EKİPLERİNE 18 ATTI, 48 YEDİ
Sarı-lacivertliler, 24 maçta 18 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 48 gol gördü.
Fenerbahçe, ilk kez 1968-1969 sezonunda İngiliz ekipleriyle karşılaştı. O zamanki adıyla UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Manchester City'yle eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılırken sahasında 2-1 kazanarak turu geçen taraf oldu.
1977-1978 sezonunda Aston Villa'yla o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda eşleşen sarı-lacivertli takım, her iki maçı da kaybederek elendi. 1979-1980 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Arsenal ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 kaybederken sahasında ise 0-0 berabere kalarak organizasyona veda etti.
Fenerbahçe, Arsenal eşleşmesinin ardından 16 sezon boyunca İngiliz takımlarıyla karşılaşmadı.
İNGİLİZLERLE SON RANDEVU KÖTÜ SONUÇLANDI
Fenerbahçe, İngiliz takımlarıyla oynadığı son müsabakada büyük hayal kırıklığına uğradı.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında Aston Villa ile deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertliler, sahadan 6-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
KUYT EFSANESİ OLDUĞU LİVERPOOL'A KARŞI
Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer alacak.
Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı mücadele edecek.
FENERBAHÇE'DE 2 ÖNEMLİ EKSİK
Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada yer almayacak.
GÖZLER OPPONG'DA
Fenerbahçe'de Kojo Oppong'un durumu maç saatinde belli olacak.
Göztepe maçında sakatlık yaşayan genç oyuncunun durumuna gün gün bakılıyor.
Oppong'un forma giyememesi durumunda sarı-lacivertlilerde stoper hattında Milan Skriniar ile Yiğit Efe Demir dışında oyuncu bulunmuyor