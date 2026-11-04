Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Tarihte ilk mücadele

Sarı-lacivertliler, 24 maçta 18 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 48 gol gördü.

Fenerbahçe , ilk kez 1968-1969 sezonunda İngiliz ekipleriyle karşılaştı. O zamanki adıyla UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Manchester City'yle eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılırken sahasında 2-1 kazanarak turu geçen taraf oldu.

1977-1978 sezonunda Aston Villa'yla o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda eşleşen sarı-lacivertli takım, her iki maçı da kaybederek elendi. 1979-1980 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Arsenal ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 kaybederken sahasında ise 0-0 berabere kalarak organizasyona veda etti.

Fenerbahçe, Arsenal eşleşmesinin ardından 16 sezon boyunca İngiliz takımlarıyla karşılaşmadı.