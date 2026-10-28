Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dirk Kuyt eski kulübüne karşı
28.10.2026 12:53
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında taraftarı önünde İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. İsmail Kartal'ın istifası sonrasında takımın başında görev alacak olan Dirk Kuyt ise, efsanesi olduğu Liverpool'a karşı galibiyet arayacak. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri ise belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü Chobani Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
DİRK KUYT ESKİ KULÜBÜNE KARŞI
2006 yılında Feyenoord'dan Liverpool'a gelen ve tam 6 yıl boyunca Liverpool'da adeta bir efsane haline gelen Dirk Kuyt, bu kez Fenerbahçe'nin başında Liverpool ile karşılaşacak.
Liverpool'da geçirdiği 6 sene boyunca 208 maça çıkan Dirk Kuyt, attığı 51 gol ve yaptığı 32 asistle İngiliz kulübünün efsaneleri arasına girmişti.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe'de Liverpool karşılaşmasında takımda 3 eksik bulunuyor.
Slavia Prag'la oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Ake, sakatlığı devam eden Mert Müldür ve ameliyat olan Asensio Liverpool maçında forma giyemeyecek.