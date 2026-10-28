Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dirk Kuyt eski kulübüne karşı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. İsmail Kartal 'ın istifası sonrasında takımın başında görev alacak olan Dirk Kuyt ise, efsanesi olduğu Liverpool'a karşı galibiyet arayacak. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri ise belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?