Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'de hedef 5 puan
03.11.2026 12:06
Son Güncelleme: 04.11.2026 11:41
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool kritik bir mücadeleye çıkacak. Fenerbahçe kazanarak puanını 5'e yükseltmek istiyor.
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Fenerbahçe-Liverpool maçıyla devam ediyor. Devler Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Liverpool karşısında kazanmanın hesaplarını yapıyor.
Dirk Kuyt yönetiminde maça çıkacak olan Fenerbahçe puanını 5'e çıkarmak ve play-off'lara kalabilmek için avantajlı duruma gelmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba akşamı İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
Mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
SON 3 MAÇTA 2 PUAN TOPLADI
Şampiyonlar Ligi'nde son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de üst üste 2 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada 2 puan topladı.
İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 25. KARŞILAŞMA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında bu akşam Liverpool'u ağırlayacak Fenerbahçe, İngiliz takımlarına karşı 25. maçına çıkacak.
Fenerbahçe, İngiliz takımlarıyla daha önce 24 resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 6 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. İngiliz takımları ise 14 maçta Fenerbahçe'ye karşı üstünlük kurdu.
Sarı-lacivertliler, 24 maçta 18 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 48 gol gördü.
KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer alacak.
Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı mücadele edecek.
FENERBAHÇE'DE KRİTİK MAÇTA 2 EKSİK
Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada yer almayacak.
Göztepe maçında sakatlanan Oppong'un ise iyileştiği ve forma giyebileceği belirtildi.
FENERBAHÇE'DE YENİDEN EMRE BELÖZOĞLU DÖNEMİ
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.
46 yaşındaki teknik adam, bu sezon 10 haftası geride kalan Süper Lig'de Kasımpaşa ile 17 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.
Sarı-lacivertli kulüpte futbolculuk kariyerinde 6 kupa kazanan Belözoğlu, daha sonra sportif direktörlük ve teknik adamlık da yaptı.
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk teknik direktörlük döneminde 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Emre Belözoğlu'nun Liverpool mücadelesinde de Dirk Kuyt'la beraber takımın başında olması bekleniyor.
AVRUPA KUPALARINDA 310. MAÇ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında bu akşam İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 310. karşılaşmasında boy gösterecek.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 309 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 69 beraberlik aldı. Sahadan 118 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 420 kez havalandırdı, kalesinde 435 gol gördü.