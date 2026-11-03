Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'de hedef 5 puan

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.

46 yaşındaki teknik adam, bu sezon 10 haftası geride kalan Süper Lig'de Kasımpaşa ile 17 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.

Sarı-lacivertli kulüpte futbolculuk kariyerinde 6 kupa kazanan Belözoğlu, daha sonra sportif direktörlük ve teknik adamlık da yaptı.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk teknik direktörlük döneminde 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.



Emre Belözoğlu'nun Liverpool mücadelesinde de Dirk Kuyt'la beraber takımın başında olması bekleniyor.