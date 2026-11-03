Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İngiliz takımlarıyla 25. mücadele

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Fenerbahçe-Liverpool maçıyla devam ediyor. Devler Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Liverpool karşısında kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Dirk Kuyt yönetiminde maça çıkacak olan Fenerbahçe puanını 5'e çıkarmak ve play-off'lara kalabilmek için avantajlı duruma gelmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?