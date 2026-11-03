Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İngiliz takımlarıyla 25. mücadele
03.11.2026 12:06
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool kritik bir mücadeleye çıkacak. Fenerbahçe kazanarak puanını 5'e yükseltmek istiyor.
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Fenerbahçe-Liverpool maçıyla devam ediyor. Devler Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Liverpool karşısında kazanmanın hesaplarını yapıyor.
Dirk Kuyt yönetiminde maça çıkacak olan Fenerbahçe puanını 5'e çıkarmak ve play-off'lara kalabilmek için avantajlı duruma gelmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba akşamı İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
Mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
SON 3 MAÇTA 2 PUAN TOPLADI
Şampiyonlar Ligi'nde son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de üst üste 2 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada 2 puan topladı.
İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 25. KARŞILAŞMA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın Liverpool'u ağırlayacak Fenerbahçe, İngiliz takımlarına karşı 25. maçına çıkacak.
Fenerbahçe, İngiliz takımlarıyla daha önce 24 resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 6 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. İngiliz takımları ise 14 maçta Fenerbahçe'ye karşı üstünlük kurdu.
Sarı-lacivertliler, 24 maçta 18 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 48 gol gördü.
KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer alacak.
Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı mücadele edecek.
FENERBAHÇE'DE KRİTİK MAÇTA 2 EKSİK
Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada yer almayacak.
Kojo Oppong'un durumu ise maç saatinde belli olacak.
Göztepe maçında sakatlık yaşayan genç oyuncunun durumuna gün gün bakılıyor.
Oppong'un forma giyememesi durumunda sarı-lacivertlilerde stoper hattında Milan Skriniar ile Yiğit Efe Demir dışında oyuncu bulunmuyor.